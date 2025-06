Gut möglich, dass ihr erstmal mit dem Original-Controller spielen müsst. (Bild: Nintendo | 8BitDo)

Die Switch 2 kommt heute bei den ersten Nutzern an. Auch unsere Redaktion konnte sie leider erst heute auspacken. Deswegen geben wir unser Bestes, euch die wichtigsten Informationen zur neuen Konsole von Nintendo weiterzugeben.

So berichten erste Nutzer auf Reddit und anderen Online-Foren, dass Controller von Drittanbietern zumindest teilweise nicht funktionieren.

Keine Controller von Drittanbietern auf der Switch 2?

In einem Beitrag, in dem erste Nutzer der Switch 2 Informationen und Fragen sammeln, die bisher nicht bekannt waren, hat der Nutzer mit dem ikonischen Namen RevoBonerchamp69 gefragt, ob Drittanbieter-Controller funktionieren, wie angekündigt:

Doch laut ersten Aussagen von Nutzern scheint das nicht der Fall zu sein. Sowohl Controller von 8BitDo, als auch die von HORI sollen laut ersten Aussagen nicht funktionieren.

Nintendo hat anderes angekündigt: Unser Autor Linh Dinh war vor einigen Wochen in Paris und konnte Tetsuya Sasaki, General Manager der Development Division Nintendo, zum Thema befragen.

Laut Sasaki sollten Controller von Drittanbietern auf der Switch 2 funktionieren, solange sie auf der Switch 1 auch schon funktionstüchtig waren.

Kollege Linh stellt allerdings klar, dass es wegen der Sprachbarriere auch ein Missverständnis sein könnte.

Zur Sicherheit: Wir haben bei Nintendo nachgefragt, doch bisher keine Antwort erhalten. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr es hier an Ort und Stelle.

Dennoch: Bisher gibt es keine Berichte darüber, dass irgendein Controller von Drittanbietern auf der Switch 2 funktionsfähig ist. Die ersten Nutzer hoffen hauptsächlich auf ein baldiges Firmwareupdate.

Habt ihr noch Fragen zur Switch 2? Wir geben unser Bestes, sie in den nächsten Stunden und Tagen zu beantworten. Schreibt sie also gerne in die Kommentare!