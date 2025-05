Smartes Türschloss mit 3D-Gesichtserkennung: SwitchBot stellt nachrüstbares Smart Lock und neuen Matter-Hub vor

SwitchBot stellt ein neues Smart Lock sowie einen neuen Hub für das Smart Home vor.

Der Smart-Home-Hersteller SwitchBot hat zwei neue Produkte enthüllt, die das vernetzte Zuhause sicherer und komfortabler gestalten sollen. Im Mittelpunkt stehen das nachrüstbare Türschloss Lock Ultra Vision Combo mit fortschrittlicher 3D-Gesichtserkennung und der neue Hub 3, der als Matter-kompatible Steuerzentrale dient.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo: 3D-Gesichtserkennung für schnellen Zugang

Laut SwitchBot handelt es sich hierbei um das weltweit erste nachrüstbare Smart Lock, das eine 3D-Gesichtserkennung zur Authentifizierung nutzt.

Die 3D-Gesichtserkennung des Lock Ultra Vision Combo soll über 30.000 Infrarotpunkte nutzen, um eine millimetergenaue Gesichtserfassung zur Authentifizierung zu erstellen. SwitchBot verspricht eine Erkennungszeit von unter einer Sekunde und eine Fehlerrate von weniger als 0,0001 Prozent.

Die Gesichtsdaten werden dabei laut Unternehmen lokal gespeichert und mittels AES-128-Verschlüsselung geschützt. Ein integriertes 850-nm-Infrarotlicht soll zudem die zuverlässige Funktion auch bei schlechten Lichtverhältnissen sicherstellen.

Neben der Gesichtserkennung bietet das System bis zu 18 verschiedene Entriegelungsmethoden. Dazu zählen:

Automatisches Entsperren via Bluetooth

NFC-Karten

Halbleitende Fingerabdruckerkennung

App-Steuerung

Sprachbefehle

Das Schloss wurde laut SwitchBot für eine breite Kompatibilität entwickelt und soll sich auf 99,9 Prozent aller gängigen Türschlösser (z.B. EU-Profil, UK-Oval, Schweizer Rundprofil, Riegelschlösser) ohne Bohren oder bauliche Veränderungen nachrüsten lassen.

Verbesserte Technik und ausdauernder Akku

Der Motor des Schlosses sei im Vergleich zum Vorgänger um 122,2 Prozent schneller und biete 10,5 Prozenz mehr Drehmoment, arbeite dabei aber mit lediglich 20 dB im autonomen Betrieb sehr leise. Drei Verschiedene Modi und ein spezieller Nachtmodus für zeitgesteuertes Verriegeln stehen zur Verfügung.

Für Ausfallsicherheit soll ein dreistufiges Batteriesystem sorgen: ein Hauptakku mit bis zu 9 Monaten Laufzeit, eine CR123A-Backup-Batterie und ein elektrolytisches Notentriegelungssystem.

SwitchBot Hub 3: Die Matter-Zentrale

Als neue Steuerzentrale für das Smart Home fungiert der SwitchBot Hub 3. Dieser ist Matter-kompatibel und soll über 100.000 Infrarotgeräte sowie das SwitchBot-Ökosystem integrieren können, wodurch auch bestehende SwitchBot-Produkte in die Matter-Welt eingebunden werden.

Laut Hersteller kann der Hub 3 bis zu 30 programmierbare Befehle senden, um Automatisierungsszenen mit Matter-kompatiblen Produkten anderer Marken zu aktivieren, die beispielsweise bereits in Apple Home integriert sind.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen SwitchBot-Produkte sind ab sofort erhältlich. Die Preise gestalten sich laut Herstellerangaben wie folgt:

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo: 299,99 Euro (UVP)

299,99 Euro (UVP) SwitchBot Lock Ultra Touch Combo: 249,99 Euro (UVP)

249,99 Euro (UVP) SwitchBot Hub 3: 129,99 Euro (UVP)

Die Produkte sind sowohl über die offizielle SwitchBot-Webseite als auch über Amazon bestellbar.

Test in Arbeit: Mit dem Lock Ultra und dem Hub 3 erweitert SwitchBot sein Angebot im Smart-Home-Bereich. Ob die neuen Geräte die Erwartungen an Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit erfüllen, wird sich zeigen. Mein ausführlicher Test zum smarten Türschloss mit Gesichtserkennung folgt in den nächsten Wochen.

Was kommt als Nächstes? SwitchBot kündigte zudem an, auf YouTube weitere Produkte vorzustellen, darunter einen SwitchBot AI Hub, eine smarte Videotürklingel, den Saugroboter K20+ Pro, einen Garagentoröffner und neue Beleuchtungslösungen. Ob und wann diese Produkte auch in Deutschland erscheinen, ist noch nicht bekannt.

Gibt es ein Produkt, das euch besonders interessiert? Schreibt es uns in die Kommentare!