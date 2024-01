25 Jahre altes Handy-Feature soll für TVs kommen - aber wozu?

Vom Nokia 3210 auf den Smart-TV: Ein Start-up will T9 wieder salonfähig machen. (Bild: LG, Bongkochrut, ImTiyaz Baba - adobe.stock.com)

Mit dem Handy-Klassiker Nokia 3210 kam T9 nach Deutschland. »Text on 9 keys« erleichterte damals die Texteingabe auf dem Ziffernblock immens. Im Zeitalter des Smartphones ist T9 allerdings passé.

Ein Start-up aus den USA will T9 jetzt zurückbringen – auf dem Fernseher.

Ziel: Texteingabe auf dem TV erleichtern

Die Eingabe mittels Fernbedienung ist euch zu doof? (Bild: adobe.stock.com - Proxima Studio)

Direction 9 will T9 wieder groß machen. Das haben sie auf der CES 2024 in Las Vegas den Kollegen von TechCrunch versprochen.

Der Prototyp, den Direction 9 auf der Messe vorstellt, basiert auf Android. Gründer des Unternehmens, Leon Chang, möchte die Lizenz an große Firmen wie Netflix, Samsung oder Apple verkaufen. API und Quellcode stellt die Firma zur Verfügung. Im Gespräch sagt er Folgendes:

Die Eingabe von Text auf dem Telefon ist schwierig. Man muss auf das Telefon schauen, das einen Meter entfernt ist, und dann auf den Fernseher, der drei Meter entfernt ist. Man muss nach oben und unten schauen, und man kann nicht blind tippen.

Damit spielt Chang auf das Problem an, wenn man mit dem Handy Passwörter eingibt oder auf Apps nach Filmen und Serien sucht. Mit der Fernbedienung auf der digitalen Tastatur tippen, scheint er ebenfalls unpraktisch zu finden.

Es gibt keine andere Lösung: Wenn man nach einem Film oder einer Fernsehsendung sucht oder ein Passwort eingeben muss, ist dies [T9] die beste Lösung. Niemand sonst kann etwas Schnelleres, Intelligenteres, Einfacheres anbieten.

Es gibt bereits Alternativen

Netflix beispielsweise bietet an, sich am Computer einzuloggen und dort das Passwort einzugeben. Oder sich mittels Code via Handy einzuloggen. Oder einen QR-Code zu scannen.

Apple TV-Nutzer haben es noch einfacher. Sie können einfach ihr iPhone als Eingabegerät nutzen. Zudem ist Spracheingabe in fast jedem Gerät angekommen, wozu es keine Buttons mehr benötigt, um etwas zu suchen und zu finden.

Laut dem Gründer sieht sein Businessmodell vor »3 US-Dollar oder 1 US-Dollar oder 50 Cent für jede Fernbedienung, die ein Unternehmen damit ausstattet« als Lizenzgebühren zu nehmen.

Ob die Idee von T9 wasserdicht ist, wird die Zukunft zeigen müssen.

