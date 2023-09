Stimmt der Tacho im Auto nicht? Warum Google Maps + Co. eine andere Geschwindigkeit anzeigen

Warum zeigt Google Maps eine andere Geschwindigkeit als der Tacho an? (Quelle: Mark Chan via Unsplash)

Beim Autofahren haben sich bei vielen Nutzern anstelle der integrierten Navigationssysteme die kostenlosen Smartphone-Apps wie Google Maps, Apple Karten oder Waze zur Orientierung durch den Straßenverkehr durchgesetzt.

Neben der klassischen Kartenführung mitsamt Echtzeitverkehr oder alternativen Routen haben die Anwendungen beim Fahren meist eine kleine Anzeige eingebaut, die die aktuelle Geschwindigkeit wiedergibt.

Diese unterscheidet sich allerdings von der Tempoanzeige des Tachos im Armaturenbrett des Autos - teilweise sogar nicht unerheblich. Doch woran liegt das eigentlich?

Unterschiedliche Tempoanzeigen im Auto: Kein Fehler, sondern ein Feature

In der Regel werdet ihr feststellen, dass die Tempoanzeige im Auto etwas höher als in der Navigations-App eurer Wahl ausfällt.

Der Hintergrund hierfür liegt in der europäischen UNECE-Regelung 39, die die Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der Geschwindigkeitsmess- und Kilometerzähleinrichtung festlegt.

Laut Punkt 5.4. darf die angezeigte Geschwindigkeit nicht unter der tatsächlichen Geschwindigkeit des Fahrzeugs liegen.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Anzeige, die ihr im Tacho auf eurem Armaturenbrett seht, ist mindestens die Geschwindigkeit, die ihr tatsächlich auf die Straße bringt - wahrscheinlicher ist aber, dass der Tacho ein etwas höheres Tempo wiedergibt.

Die Relation zwischen der angezeigten (V1) und tatsächlichen Geschwindigkeit (V2) wird mit folgender Formel definiert:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

Beispielhaft nehmen wir eine Geschwindigkeit von 100 km/h. In diesem Fall muss euer Tacho mindestens diese 100 km/h anzeigen, höchstens aber 114 km/h - ein Zehntel von der tatsächlichen Geschwindigkeit zuzüglich der Messtoleranz in Höhe von 4 km/h eben.

Diese Formel gilt aber nicht für Navigations-Apps wie Google Maps & Co., denn hier wird die Anzeige gänzlich anders berechnet. Hierfür nutzen die Anwendungen die Änderungen der Geodaten, die während einer Fahrt kontinuierlich abgerufen werden.

In diesem Sinne ist die Geschwindigkeit, die ihr auf eurem Smartphone seht, potenziell sogar etwas genauer als die Anzeige eures Tachos; wenngleich eine exakte Angabe natürlich nicht möglich ist.

Doch warum lügt uns unser Tacho eigentlich so an?

Hier kommt die Fahrsicherheit ins Spiel. Zeigt euer Armaturenbrett eine höhere Geschwindigkeit an, als ihr tatsächlich fahrt, so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr die vorgegebenen Limits definitiv einhaltet. Positiver Nebeneffekt: Radarfallen können euch bei der Orientierung am Tacho auch nichts anhaben.

Ist euch die unterschiedliche Anzeige zwischen Tacho und Navigations-App schon aufgefallen? Welche Anwendung nutzt ihr zum Navigieren - oder seid ihr mit dem klassischen Navigationsgerät unterwegs? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!