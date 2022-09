Tado° kündigt neues Balance-Feature an: Automatisch Heizen und Kühlen, wenn Strom gerade günstig ist

Anfang des Jahres übernahm der Raumklima-Management-Anbieter Tado° den Stromanbieter aWATTar und kündigte für ihre Kunden an, mit den erworbenen Technologien noch mehr Geld für grünen Strom zu sparen.

Dieser Ankündigung lässt Tado° nun Taten folgen und ihr neuer Service Tado° Balance untermauert genau dieses Engagement.

So funktioniert Tado Balance

Tado Balance verspricht ihren Kunden, dass Raumklimageräte ihren Verbrauch in die Zeiten verlegen, in denen Strom günstiger und grüner ist. Dies ist natürlich besonders stark der Fall, wenn gerade sehr viel Energie durch erneuerbare Quellen erzeugt wird, wie zum Beispiel durch Wind- und Solarenergie. Ein solches Prinzip kommt schon beim Laden von Elektroautos zum Einsatz.

Ihr könnt somit Geld sparen, indem eure Wohnung schon vor der gewünschten Zeit aufgeheizt bzw. abgekühlt wird. Dabei wird dann die gewünschte Temperatur leicht überschritten, sodass man bei Ankunft die Zieltemperatur zu einem günstigeren Preis erreicht. Ob die Sonne scheint oder der Wind gerade weht, lässt sich nicht beeinflussen, aber mit Tado° Balance kann man den eigenen Verbrauch den natürlichen Schwankungen anpassen. Dies soll eure Stromrechnung verringern und gleichzeitig der Umwelt helfen. Tado° kalkuliert eine Kostensenkung von bis zu 38 %. Dies würde bei einem Strompreis von durchschnittlich 37 Cent pro Kilowattstunde eine Senkung auf 23 Cent pro Kilowattstunde entsprechen.

Alles, was ihr in der Tado-App machen müsst, ist euer Land und eure Region anzugeben. Der Service ist nutzbar unabhängig davon, welchen Stromanbieter ihr habt, denn Balance orientiert sich dann an den Preisen der lokalen Strombörse, genauso wie eure lokalen Energieversorger. Diese Preise werden für gewöhnlich einen Tag vorher festgelegt.

Die Voraussetzungen für Tado Balance

Es gibt allerdings Vorraussetzungen, um Tado°’s neuen Service zu nutzen. Ihr benötigt einen variablen Stromtarif, bei dem man von schwankenden Strompreisen profitieren kann und ein Klimagerät oder eine Wärmepumpe, die über die Tado-App gesteuert werden kann. Tados CPO Christian Deilmann hat auf der IFA bekannt gegeben, dass mehr kompatible Systeme folgen werden.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr in der App zwischen drei Voreinstellungen wählen:

Eco

Balance

Komfort

Je nach Einstellung steuert der Service die Aggressivität, nach der die Schwankungen ausgenutzt werden sollen. Es ist auch möglich, Zeiten manuell zu überschreiben, in denen nicht geheizt oder gekühlt werden soll, um sie eigenen Bedürfnissen anzupassen.

Ob ein zeitvariabler Tarif für jeden das Richtige ist, ist natürlich noch abhängig von anderen Energieverbrauchern im Haushalt und ob diese zu bestimmten Zeiten mehr Strom zapfen. Nichtsdestotrotz ist laut Tado° Heizen und Warmwasser für 79 % des Energiebedarfs in europäischen Haushalten verantwortlich und allein dafür könnte sich ein Wechsel in so einen Tarif also lohnen.

Black and Dark für Thermostat und App

Zusätzlich zum neuen Service hat Tado ihr Wandthermostat in schwarz vorgestellt. Damit sticht das Gerät in eurer Wohnung auf einer weißen Wand noch etwas besser hervor. Außerdem wird die App mit einem neuen Dark Mode aktualisiert. Dies soll nicht nur die Ästhetik des neuen Thermostats ergänzen, sondern hilft auch den Akku eures Smartphones zu schonen.

Verfügbarkeit

Die Black Edition wird ab Oktober als Starter-Kit in zwei Varianten verfügbar sein:

Funk ( 249,99 € UVP)

Verkabelt ( 219,99 € UVP)

Es wird auch möglich sein, das schwarze Thermostat einzeln zu kaufen, allerdings wurde ein genauer Preis noch nicht genannt. Man kann sich da sicherlich an dem aktuell verfügbaren weißen Gerät orientieren. Das App-Update für den Dark Mode wird voraussichtlich auch im Oktober ausgerollt.

Tado° Balance ist ab sofort in Deutschland für iOS und Android verfügbar. Ihr könnt den Service entweder für 3,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr buchen. Wer sich noch nicht sicher ist, kann auch einen kostenlosen Probemonat nutzen.