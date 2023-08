So einen Aufreger hat Tech-Youtube wohl noch nie gesehen: GamersNexus übt drastische Kritik an Linus Tech Tips

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Im oben zu sehenden Video mit einer Länge von fast 45 Minuten erhebt der bekannte Youtube-Kanal GamersNexus teils schwere Vorwürfe gegen einen der größten Tech-Youtuber der Welt. Ziel der Kritik ist Linus Tech Tips beziehungsweise die dahinterstehende Linus Media Group.

Der Titel des Videos spricht die zentralen Schwierigkeiten aus Sicht von GamersNexus bereits an: Das Problem mit Linus Tech Tips: Genauigkeit, Ethik und Verantwortlichkeit .

Im Kern geht es um fehlerhafte Daten beziehungsweise fehlerhaftes Vorgehen, den Umgang mit diesen Fehlern und die Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Wir fassen die Hauptkritikpunkte in diesem Artikel anhand von Beispielen für euch zusammen.

Im Forum von Linus Tech Tips hat Gründer und Haupt-Host Linus Sebastian mit einem ausführlichen Beitrag bereits Stellung zu der Kritik bezogen. Auf die zentralen Inhalte seiner Antwort gehen wir ebenfalls noch ein.

Nils Raettig Da ich selbst zum Team Media gehöre, wie Linus Sebastian es in seinem Statement bezeichnet (wenn auch in ganz anderen Dimensionen), möchte ich vorab kurz Stellung zu den Vorwürfen von GamersNexus beziehen. Das aus meiner Sicht Wichtigste dabei: Menschen machen Fehler - und das gilt auch für über 100 Menschen in einem vergleichsweise riesigen Medienunternehmen wie der Linus Media Group.



Sollten sie dort eher auffallen? Vermutlich ja. Der entscheidende Punkt ist in meinen Augen aber der Umgang mit diesen Fehlern. Da mir selbst schon viele Fehler unterlaufen sind, weiß ich, dass es nicht immer leicht ist, sie einzugestehen. Großer Zeit- und Leistungsdruck erschweren die Situation zusätzlich. Aber wie heißt es doch so schön? Aus Fehlern lernt man - und das gelingt am besten, wenn man zu ihnen steht, auch in aller Öffentlichkeit.



Aktuell habe ich tatsächlich den Eindruck, dass es in diesem Punkt Nachholbedarf bei der Linus Media Group im Allgemeinen und bei ihrem Gründer Linus Sebastian im Speziellen gibt. Von außen betrachtet sagt sich so etwas aber immer leicht, erst Recht vor dem Hintergrund des langen GamersNexus-Videos. Und letztlich haben wir alle unsere Baustellen.



Manche davon haben aber weitreichendere Folgen als andere. Ich hoffe, dass das Linus im Zuge der aktuellen Kritik nochmal bewusst geworden ist. Und ich bin gespannt, ob wir in zukünftigen Videos eine Veränderung bemerken werden, wenn wieder Fehler passieren sollten - was sich kaum verhindern lässt. Schließlich sagt Linus in seinem Statement nicht ohne Grund abschließend: Ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin ein echter Mensch und der Rest meines Teams auch .

Das sind die größten Kritikpunkte

Wie GamersNexus (GN) anhand von mehreren Beispielen verdeutlicht, enthalten die Videos von Linus Tech Tips teils Fehler, die ein gravierendes Ausmaß annehmen können. Dazu zählen falsche Angaben in Übersichten von technischen Daten, aber auch fehlerhafte Werte in Benchmarks.

Ein extremes Beispiel stammt aus dem Test der Geforce RTX 4090. Darin war laut GN zunächst eine Grafik zu Cyberpunk 2077 zu sehen, die zeigt, dass die RTX 4090 ohne DLSS über 300 Prozent mehr FPS liefert als die RTX 3090 Ti:

Quelle: GamersNexus

Die RTX 4090 ist zwar extrem flott, ihr Vorsprung gegenüber der RTX 3090 Ti liegt in der Regel aber eher im Bereich von 60 bis 70 Prozent. Einzelne Ausreißer nach oben kann es zwar geben, aber nicht in so einem Ausmaß.

Der Fehler wurde später korrigiert, GN ist aber der Auffassung, dass so grobe und offensichtliche Unstimmigkeiten in den Benchmarks bereits vor der Veröffentlichung auffallen müssten.

2. Wie Fehler korrigiert werden

GN stört sich teils auch am späteren Umgang mit Fehlern. Dazu zählen Korrekturen und Stellungnahmen in den Youtube-Kommentaren, die teils nicht alle Probleme berücksichtigen und/oder nicht oben angepinnt werden, was die beste Sichtbarkeit ermöglichen würde.

Außerdem gibt es Verbesserungen in Videos selbst per Text-Overlay, die teils auch gröbere Schnitzer ausbügeln sollen.

Ein Screenshot aus dem Linus-Tech-Tips-Video "The All Alienware Setup" mit nachträglicher Korrektur per Overlay.

In einem Fall kritisiert Sebastian beispielsweise vermeintliche Aufkleber zur Beschriftung von Tasten auf einem Keyboard. Die Korrektur per Text-Overlay besagt aber wie oben zu sehen: Diese "Aufkleber" sind auf die Tastenkappen aufgedruckt - oder anders gesagt: Es handelt sich nicht um Aufkleber.

Besser sei es dagegen, einen neuen Text einzusprechen oder Szenen neu aufzunehmen, damit auch diejenigen die Korrektur mitbekommen, die das Video wie einen Podcast nur hören. Oder man schneidet die entsprechenden Szenen vor der Veröffentlichung heraus, wenn sie nicht weiter von Bedeutung sind.

3. Die Verantwortung, die für die Fehler übernommen wird

Besonders kritisch sieht GamersNexus den Umgang mit zwei groben Fehlern, die den Herstellern der jeweiligen Produkte sogar durch einen (unfair) schlechten Ruf schaden können.

Der Fall billet Labs

In diesem Fall wurde der fast 800 Euro teure Wasserkühlungsblock MonoBlock von billet Labs mit einer RTX 4090 getestet statt mit der RTX 3090 Ti, für die der Prototyp offiziell vorgesehen war. Das kritisiert billet Labs auch auf der eigenen Homepage:

Kritik von billet Labs an den Zahlen von LTT: "Die im Video gezeigten Temperaturdaten sind vollkommen falsch".

Nachvollziehbare Kritik, weil es für die Kühlleistung sehr wichtig ist, dass der Kühlblock genau zu der Hardware passt. Problematischer sieht GamersNexus aber den Umstand, dass Linus Sebastian in einem späteren Statement während einer Episode der WAN-Show dazu noch Folgendes sagt:

Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich dafür entschuldigen kann, nicht nochmal 100, 200, 300 oder sogar 500 Dollar für die Zeit mehrerer Angestellter ausgegeben zu haben, um einen Workaround für ein Produkt zu finden, dass sich ganz unabhängig vom Ergebnis niemand kaufen sollte.

Nicht verbessert wird die Situation dadurch, dass der Prototyp eigentlich an den Hersteller zurückgesendet werden sollte. Stattdessen wurde er aber laut GN später ohne Zustimmung von billet Labs auf dem LTT-Event LTX 2023 im Rahmen einer Auktion für einen wohltätigen Zweck versteigert.

Dabei handelt es sich laut Linus Sebastian um ein inzwischen geklärtes Missverständnis und billet Labs bekommt das Geld für den Kühlblock zurück (wenn auch wohl nicht den Kühlbock selbst).

Der Fall Pwnage Stormbreaker

Auf den Gleitfüßen der StromBreaker-Maus vom Hersteller Pwnage befindet sich Schutzfolie, die entfernt werden muss.

Im zweiten Fall wurde Kritik an den vermeintlich schlechten Gleitfähigkeiten der Maus Pwnage Stormbreaker geäußert. Sie sind aber nur entstanden, weil der Tester es zuvor versäumt hat, die Schutzfolie von den Mausfüßen zu entfernen, was ihre Gleitfähigkeit deutlich verschlechtert.

Ein erstes Statement in den Youtube-Kommentaren hat wohl behauptet, der Fehler sei nicht passiert. In einem zweiten Statement wurde der Fehler dann doch eingesehen, aber das Video nicht offline genommen, sondern durch ein neues ersetzt.

Das ist laut GN nur den größten Youtubern überhaupt möglich und kann über einen Tag lang dauern. Die fehlerhafte Version war also noch eine ganze Zeit lang weiter online zu sehen.

Warum es dazu kommt und was das so problematisch macht

GamersNexus macht in seinem Kritikvideo einen wichtigen Faktor für die Probleme mit manchen Videos von Linus Tech Tips und Nebenkanälen der Linus Media Group wie ShortCircuit aus: Der hohe Zeitdruck.

Dass das zu einem Problem werden kann, bestätigen viele Mitarbeiter der Linus Media Group selbst im folgenden Hinter-den-Kulissen -Video:

Dort heißt es unter anderem Ich bin nur sehr selten stolz auf eines der Videos, an denen ich gearbeitet habe , Lasst uns weniger Videos machen sowie Mehr Zeit für unsere Projekte wäre gut .

Auch Linus Sebastian selbst sagt: Wir haben nie Zeit für eine Retrospektive. Es heißt immer nur: Das Video ist fertig, was ist das nächste? . Seiner Aussage nach wird das aber nicht von ihm, sondern von der Plattform, der Kundschaft und der Tech-Industrie im Allgemeinen vorgegeben. Das sieht GN anders.

Die großen Ziele von Linus Tech Tips

Besonders kritisch beurteilt GamersNexus die geschilderten Probleme von LTT vor dem Hintergrund der selbst propagierten Ziele des Kanals.

Die Linus Media Group hat zuletzt große Investitionen in teures Testequipment getätigt und arbeitet an automatisierten Testprozessen. Damit soll in Zukunft auf Youtube datenbasierter Tech-Content ermöglicht werden, wie es ihn noch nicht gegeben hat.

Menschliche Fehler lassen sich aber auch mit dem besten Equipment nicht gänzlich verhindern, und je aufwendiger und teurer die Datenerhebung von statten geht, desto wichtiger sind Kontrollinstanzen und ein verantwortungsvoller Umgang mit auftretenden Problemen.

Was besagt die erste Reaktion von Linus?

In seinem Foren-Statement gesteht Linus Sebastian manche Kritikpunkte ein und gibt unter anderem an, dass LTT sich bewusst sei, dass man grad Wachstumsschmerzen durchlaufe. An den internen Abläufen und der Kommunikation müsse gleichzeitig noch gearbeitet werden, was schon im Gange sei:

Wir haben Schlüsselfaktoren für unser Schreib- und Labor-Team festgelegt, die die Genauigkeit betreffen, und wir führen ständig neue Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Dinge immer besser werden.

Gleichzeitig zeigt er sich enttäuscht von GamersNexus, die ihn im Vorfeld der Veröffentlichung des Kritikvideos wohl nicht kontaktiert haben.

Er weist außerdem einige Kritikpunkte zurück, etwa in Bezug auf den billet-Labs-Kühler. Aufgrund von Faktoren wie der seiner Aussage nach quasi nicht vorhandenen Kompatibilität mit Gehäusen und Radiatoren könne er ihn unabhängig von den genauen Testbedingungen niemand empfehlen.

Sebastian entschuldigt sich dennoch für das Video mit den folgenden Worten:

Es tut mir leid, [...] dass wir den Kühlblock nicht ins beste Licht gerückt haben. Es war nicht unsere Absicht, jemanden zu verletzen. Wir wollten, dass niemand den Kühlblock kauft (weil er eine große Geldverschwendung ist, egal welche Temperaturen er ermöglicht) und wir wollten, dass Billet etwas Marktfähiges herstellt (damit sie, ihr wisst schon, etwas zu essen haben).

Abschließend bringt Sebastian seine Enttäuschung über die fehlende Kommunikation im Vorfeld nochmal zum Ausdruck und macht mit den Worten Heute ist ein mieser Tag deutlich, dass ihn und sein Team die Kritik hart trifft.

Einer ausführlichen öffentlichen Reaktion im Rahmen der WAN-Show hat er dagegen eine Absage erteilt.

Kennt und verfolgt ihr englischsprachige Tech-Youtube-Kanäle wie GamersNexus und Linus Tech Tips? Wie steht ihr zu der Kritik, die GamersNexus an Linus Tech Tips äußert? Und könnt ihr die Enttäuschung von Linus Sebastian über die fehlende Kommunikation im Vorfeld des Videos nachvollziehen? Schreibt es gerne in die Kommentare!