PC-Spiele auf 215 Zoll: Neuer Steam-Deck-Herausforderer von großem Handyhersteller vorgestellt

Auf dem Mobile World Congress 2024 wurde ein neuer Handheld-PC vorgestellt, der mit Steam Deck und Co. in den Ring steigen soll. Was ihn besonders macht, erkennt man direkt auf den ersten Blick: Anstatt auf den konventionellen Formfaktor von Handheld-Konsolen zu setzen, kommt dieser zweigeteilt: ein Controller und eine Brille.

PC-Spiele auf 215 Zoll

Das neue Gerät stammt von Tecno Mobile, das ein Tochterunternehmen von Transsion ist - einem der größten Handyhersteller der Welt - und trägt den Namen Tecno Pocket Go .

Dabei handelt es sich um einen tragbaren Gaming-PC, wie man es auch schon vom Asus ROG Ally oder Lenovo Legion Go kennt. Im Gegensatz zu diesen hat der Pocket Go allerdings keinen eingebauten Bildschirm, weshalb die Konsole aussieht wie ein etwas breiter Controller.

Die gesamte PC-Hardware ist in diesem verbaut und die Bildausgabe übernimmt eine mitgelieferte AR-Brille.

Laut Tecno Mobile soll die Brille einen 215-Zoll-Fernseher simulieren können und auch mit Smartphones kompatibel sein. Das Unternehmen wirbt außerdem damit, dass die AR-Brille 50 Prozent kleiner und 30 Prozent leichter ist - aber verrät nicht, womit hier verglichen wurde.

Bisher bekannte technische Daten:

Prozessor (APU): AMD Ryzen 7 8840HS

Arbeitsspeicher (RAM): 16 GByte LPDDR5

Speicherkapazität: 1 TByte PCIE 4.0 SSD

Akkukapazität: 50 Wh

Kühlung: Ein Lüfter und drei Heatpipes (Kühlleistung bis 35 Watt)

Welches Betriebssystem zum Einsatz kommt, ist noch nicht klar. Windows 11 ist aber am wahrscheinlichsten, weil bis auf das Steam Deck die gesamte Konkurrenz auf das Microsoft Betriebssystem setzt.

Auch Angaben zu Preis und Verfügbarkeit gibt es noch nicht.

Duy Linh Dinh Meinung des Experten: Ich finde dieses Konzept überaus interessant und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft immer mehr Geräte zu Gesicht bekommen, die Augmented Reality sich zunutze machen. Schon jetzt gibt es für Handheld-PCs Optionen wie die Lenovo Legion Glasses oder die XREAL Air 2 Pro.



Ich zweifle allerdings daran, ob ein Handheld ohne eingebautes Display Erfolg haben kann. Meiner Meinung nach wäre es besser, die AR-Brille als zusätzliche Option zu einem fest verbauten Bildschirm zu haben. Trotzdem macht mich der Tecno Pocket Go überaus neugierig und ich hoffe, dass er global verfügbar sein wird, damit ich ihn für euch austesten kann.

Mehr zum Thema: 2024 wird ein phänomenales Jahr für Handhelds - nicht nur wegen der Switch 2

Was haltet ihr von diesem neuen PC-Handheld? Glaubt ihr, es ist eine gute Idee, auf ein fest verbautes Display zu verzichten und auf eine AR-Brille zu setzen? Würdet ihr euch den Tecno Pocket Go kaufen, wenn er hierzulande erscheint und fair bepreist ist? Oder präferiert ihr doch lieber den konventionellen Formfaktor von Handhelds? Schreibt es in die Kommentare!