Terabyte-SSDs für alle - Samsung startet Produktion mit QLC-Speicher

SSDs werden im Handel aktuell spürbar günstiger, weil es eine Überproduktion beim genutzten Flash-Speicher gibt. Doch bald könnten auch riesige Solid-State-Laufwerke mit mehreren TByte Speicherkapazität zur ganz normalen Ausstattung von PCs gehören. Zumindest geht der Hersteller Samsung davon aus, dass seine neuen Laufwerke mit 4-Bit-V-NAND, das auch als QLC-NAND bezeichnet wird, diese Entwicklung starten.

Samsung garantiert gleiche Leistung und Haltbarkeit

Der neue Speicher, den auch Intel schon für Server-Laufwerke anbietet, bietet eine Kapazität von vier Bit pro Zelle und hat eigentlich eine geringere Lebensdauer bei Löschvorgängen als der oft verwendete TLC-Speicher. Allerdings wird das durch neue Techniken im Controller und andere Maßnahmen ausgeglichen. Laut Samsung haben Laufwerke mit QLC-NAND daher die gleiche Leistung und auch Haltbarkeit wie Laufwerke mit TLC-Technik.

Die neuen Samsung-SSDs sollen laut Pressemitteilung als SATA-Laufwerke veröffentlicht werden, bieten bei sequentiellen Daten eine Lesegeschwindigkeit von 540 MByte/sec, eine Schreibgeschwindigkeit von 520 MByte/sec undliegen damit am SATA3-Limit. Dazu gewährt Samsung drei Jahren Garantie. Noch in diesem Jahr will Samsung entsprechende Laufwerke für Endkunden mit Kapazitäten von 1, 2 und 4 TByte im 2,5-Zoll-Faktor anbieten. QLC-SSDs im M.2-Format sollen zunächst nur für Unternehmen als Enterprise-Produkte angeboten werden.

Preise sind noch unklar

Damit es aber zu dem von Samsung erhofften »massiven Schritt hin zu Terabyte-SSDs für Verbraucher« kommen kann, müssen natürlich auch die Preise der neuen Laufwerke ansprechend sein. Leider gibt es gerade zu diesem Punkt noch keinerlei Informationen. Zumindest dürften bei Erscheinen aber die aktuell erhältlichen SSDs mit größeren Kapazitäten günstiger werden.

