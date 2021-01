Tesla statt Gaming-PC? Spielen im E-Auto mit Leistung auf PS5-Niveau

Vor etwa einem Jahr hat Elon Musk bei Twitter gefragt, wer The Witcher 3 auf einem Tesla spielen möchte. Bei fast 700.000 Stimmen hat sich die überwältigende Mehrheit wenig überraschend für die Antwort »Ja [wirft eine Münze]« entschieden.

Das war Musk aber offensichtlich noch nicht genug. So schreibt er in einem neuen Tweet zum überarbeiteten Model S, dass ihr damit sogar Cyberpunk 2077 spielen könnt.

Tesla auf dem Niveau der PlayStation 5: Möglich macht das ein nicht näher benannter Chip, der laut der offiziellen Produktseite von Tesla eine theoretische Rechenleistung von bis zu 10 Teraflops erreichen soll.

Zum Vergleich nennen wir euch im Folgenden die Rechenleistung aktueller Gaming-Hardware. Gemeint sind jeweils die in Spielen sehr wichtigen FP32-Berechnungen (»FP« = Floating Point = Gleitkommazahl).

Bedenkt aber beim Blick auf die Angaben, dass neben den Teraflops auch weitere Faktoren wie die genaue Architektur der Hardware und die Optimierungsmöglichkeiten für Entwickler eine wichtige Rolle in Sachen Leistung spielen.

Wie kommt der Tesla auf 10 Teraflops?

Details zum verwendeten Chip sind bislang nicht bekannt, allerdings gab es bereits mehrfach Gerüchte, dass Tesla für seine »Medial Control Units« mit AMD zusammenarbeiten will. Zuvor kamen dafür unter anderem Nvidias Tegra-Chips zum Einsatz.

Eine Eigenentwicklung für Tesla in Kombination mit einer RDNA2-Grafikeinheit scheint uns nach aktuellem Stand die naheliegendste Lösung zu sein. Ob und wann Tesla die genauen Spezifikationen bekannt geben wird, ist allerdings derzeit noch offen (eine Anfrage unsererseits läuft).

Die Frage ist aber nicht nur, wie Cyberpunk im Tesla laufen soll, sondern vor allem, in welcher Version genau und wie gut es das tut - und wie laut das Auto beziehungsweise die Kühllösung dabei wird.

Sollte das Spiel tatsächlich neben The Witcher 3 und anderen Titeln auf dem Tesla verfügbar sein, dürften wir spätestens zum Erscheinen der überarbeiteten Fahrzeuge Models S und Model X mehr wissen.

Apropos Cyberpunk 2077: Welche Fehler beim Launch des Spiels CD Projekt RED und auch uns selbst passiert sind, schildert euch Peter in seiner Plus-Kolumne:

Spielspaß beim Parken: Zocken (und Serien schauen) kann man im Tesla schon seit längerem, wenn auch nur eher kleinere Titel wie Cuphead. Generell gilt allerdings, dass das nur im parkenden Zustand möglich ist. Das wird sehr wahrscheinlich auch für die neuen Modelle mit hoher Rechenleistung gelten.

Was haltet ihr von der Möglichkeit, im E-Auto größere Titel wie The Witcher 3 oder Cyberpunk 2077 spielen zu können? Sinnvolles Extra zum Zeitvertreib beim Laden oder unnötiges Beiwerk? Schreibt es gerne in die Kommentare!