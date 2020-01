The Witcher 3 im Tesla spielen? Elon Musk deutet verrückten Port an

Schon seit geraumer Zeit könnt ihr über das integrierte Tesla-Dashboard in einem entsprechenden Wagen allerlei Videospiele im Auto zocken. Dabei handelte es sich bisher aber um eher kleinere Spiele wie Fallout Shelter, Cuphead oder alte Atari-Klassiker. Mit einer Twitter-Abstimmung stellte Elon Musk seinen Followern nun aber die folgende Frage:

Fast 700.000 User stimmten bei der Umfrage ab. Mit einem Erdrutsch-Sieg von 85,4 Prozent gewann natürlich die erste Option. Doch meint der Tesla-Chef das ernst oder spielt er nur mit seiner Community?

Want to play The Witcher game on your Tesla? (you can already watch the show on Tesla Netflix theater)