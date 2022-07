Dino-Survial mit Unreal Engine: The Lost Wild beeindruckt in neuem Steam-Trailer

Wenn ihr euch schon immer mal so wie in Jurassic Park fühlen wolltet, Spiele wie Resident Evil, Dino Crisis und Alien: Isolation mögt und schicker Grafik etwas abgewinnen könnt, dann hat der Publisher Annapurna Interactive genau das richtige Video für euch parat.

Gemeint ist der neue Steam-Trailer zum Survival-Thriller The Lost Wild, den ihr euch unten ansehen könnt. Das Spiel setzt auf die Unreal Engine und konnte bereits Ende 2021 mit dem ersten Trailer optisch überzeugen. Der neue Clip steht dem in nichts nach.

Das hat er vor allem der authentisch wirkenden Spielwelt mit ihren riesigen Wäldern, verlassenen Analgen und geschmeidig animierten Dinosauriern zu verdanken. Die Beleuchtung sieht dabei sowohl in heller als auch in dunkler Umgebung sehr gut aus und trägt ebenfalls ihren Teil zum schicken Gesamteindruck bei.

Dieser Inhalt ist Teil von GameStar Tech , unserer brandneuen GameStar-Marke für alles rund um Technik, egal ob für Spieler oder Tech-Fans: Gaming-Hardware, Smartphones, Gadgets & mehr. Alle Tech-Inhalte erkennt ihr fortan an dem Lila-Branding mit neuem Logo. Mehr Infos.

Wenn sich die Spielfigur nachts in einem Gebäude versteckt und ein großer Dino im Scheinwerferlicht am Fenster und an der der Tür vorbeiläuft, dann fühlen wir uns direkt in einen der Jurassic-Park-Filme versetzt.

Apropos Jurassic Park: Im ersten Teil gibt es einen kuriosen Filmfehler, den viele noch nie bemerkt haben. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel:

49 3 Filmfehler in Jurassic Park Wie konnte ich diese Hand fast 30 Jahre übersehen?

Worum es geht und wann das Spiel erscheint

Die Entwickler beschreiben The Lost Wild selbst als ein Survial-Horror-Adventure-Spiel , in dem sich die Dinosaurier dank eines fortgeschrittenen KI-Systems authentisch und eher wie Tiere statt wie Monster verhalten sollen.

Ihr strandet als eine Reporterin namens Saskia in einer verlassenen japanischen Forschungseinrichtung, die sich mitten in der Wildnis befindet. Per Funkgerät hört ihr eine unbekannte Stimme, die euch dabei hilft, durch die verschiedenen Anlagen zu gelangen und herauszufinden, was dort passiert ist.

Dabei könnt ihr Gegenstände wie Leuchtpistolen aufsammeln, Waffen für den Kampf mit den Dinosauriern sind aber die meiste Zeit über Mangelware. Es geht vielmehr darum, sich vorsichtig zu bewegen und den Urzeitechsen auszuweichen, statt die direkte Konfrontation zu suchen.

Spielzeit und Release

Die Spielzeit soll ungefähr sechs bis zehn Stunden betragen, einen Koop-Modus wird es nicht geben. Das Spiel erscheint zunächst auf dem PC bei Steam, im Epic Store und bei GOG. Konsolen-Versionen sind aber ebenfalls geplant. Als Release-Termin auf dem PC nennen die Entwickler ungefähr Ende 2024/Anfang 2025.

Welche Version der Unreal Engine genau zum Einsatz kommt, konnten wir weder den Webseiten vom Spiel selbst, dem Publisher und dem Entwickler noch der offiziellen FAQ entnehmen. Wir haben aber bereits eine passende Anfrage an die Entwickler gerichtet und halten euch auf dem Laufenden.

Wenn euch der Survial-Aspekt generell reizt, findet ihr in der folgenden Übersicht empfehlenswerte Spiele, die ihr schon jetzt ausprobieren könnt:

Top Survival-Games 2022 - Das sind die besten Überlebens-Spiele am PC

Wie gefallen euch die Grafik und die Spielidee von The Lost Wild? Hat der Titel trotz des noch weit entfernten Release-Termins Chancen, auf eurer Wunschliste bei Steam zu landen? Und falls nicht, woran liegt das? Schreibt es gerne in die Kommentare!