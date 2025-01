TikTok vor dem Aus? Die Alternativen RedNote und Lemon8 erobern gerade die USA im Sturm

Vor dem möglichen TikTok-Verbot trenden die Alternativen TikTok und Lemon8.

In den USA könnte diese Woche TikTok verboten werden. Schon jetzt fliehen viele User von der Plattform. Dadurch haben es RedNote und Lemon8 in den USA auf Platz 1 der kostenlosen Apps im Google Play Store und im App-Store geschafft.

Jetzt wird zumindest eine der Apps auch in Deutschland populär. Was steckt hinter den Social Media Apps?

Was ist passiert?

In den USA steht TikTok derzeit vor einer unsicheren Zukunft: Am 19. Januar soll ein Gesetz in Kraft treten, das TikTok in den USA aus den App-Stores verbannen könnte.

Die US-Regierung hat im Jahr 2024 den Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA) verabschiedet, der es auch erlaubt, Apps aus anderen Ländern zu verbieten.

Gründe für das drohende Gesetz seien vor allem Sicherheitsbedenken: Die US-Regierung fürchtet, dass TikToks Mutterkonzern ByteDance Daten von US-amerikanischen Bürgern an die chinesische Regierung weitergeben könnte.

Bis kommenden Sonntag kann ByteDance TikTok auch noch an ein US-amerikanisches Unternehmen verkaufen. Das lehnt der Konzern aber bisher ab. Er möchte vor allem seine Algorithmen nicht an die Konkurrenz verlieren.

Derzeit findet eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der USA über die Verfassungsmäßigkeit des Verbots statt. TikTok kann außerdem zumindest auf einen Aufschub der Vollstreckung hoffen.

Was ist RedNote?

RedNote ist in China als Xiaohongshu bekannt, was übersetzt Kleines rotes Buch heißt. Die App gibt es seit 2013. Sie gehört dem chinesischen Unternehmen Xiaohongshu Ltd.

In China ist RedNote schon lange als Lifestyle-App beliebt und verzeichnet 300 Millionen Nutzer. Alibaba, Mutterkonzern der Shopping-Seite AliExpress, gehört zu den Hauptinvestoren der App.

So sieht RedNote aus

Wer sich bei RedNote anmeldet, muss sich die Login-Seite übersetzen lassen. Denn die Seiten sind auf Chinesisch.

RedNote ist zum größten Teil auf Chinesisch. So zumindest die Anmeldung und die Alters- und Geschlechtseingabe.

Ansonsten erinnert die App mehr an Pinterest, wo man aus verschiedenen Kategorien Interessen wählen kann. Der Homescreen selbst besteht aus zwei Spalten und mehreren Tabs. Die Videos werden nicht sofort abgespielt, ihr müsst sie anklicken.

Die Seite erinnert auf den ersten Blick eher an Pinterest.

Auch hier überwiegt der chinesischsprachige Content. Allerdings finden sich auch schnell Videos von englischsprachigen Nutzern, die sich selbst als TikTok Refugees , TikTok-Flüchtlinge bezeichnen.

Eine Besonderheit an RedNote ist der zentrale Einkäufe -Tab. Dieser führt in der App zu Produktseiten.

Bei RedNote gibt es einen eigenen Tab für Produkte im unteren Menü.

RedNote wirkt insgesamt ruhiger als TikTok.

Was ist Lemon8?

Lemon8 stammt offiziell von der Heliophilia Pte. Ltd, einer privaten Firma mit Sitz in Singapur. Mittlerweile ist aber klar, dass die App wie TikTok zu ByteDance gehört. Die Lifestyle-App wurde 2020 ins Leben gerufen.

Ende letzten Jahres verzeichnet die App rund 12 Millionen aktive Nutzer. Einige der Posts, die Lemon8 als Backup-App für ein mögliches TikTok-Verbot bewerben, sind von ByteDance als Werbung geschaltet worden.

Wie sieht Lemon8 aus?

Lemon8 kann derzeit in Deutschland nicht über die App Stores heruntergeladen werden. Auch Lemon8 wird wegen des zweispaltigen Aufbaus mit Pinterest verglichen.

Allerdings erinnert die App vielmehr an RedNote. Sie scheint aber in ihrer US-amerikanischen Version bis jetzt konsequenter ins Englische übersetzt zu sein.

Auch auf Lemon8 müssen Videos zuerst angeklickt werden, bevor sie abgespielt werden. Dadurch wirkt sie, ähnlich wie Lemon8, aufgeräumter.

Wird TikTok durch RedNote oder Lemon8 ersetzt?

Die große Popularität von RedNote und Lemon8 dürfte aktuell vor allem damit zusammenhängen, dass viele TikTok-Creator ihre Fans jetzt schon dazu aufrufen. Und zumindest im Falle von Lemon8 sind einige dieser Aufrufe gepusht.

Allerdings sind beide Apps als ausländische und sogar chinesische Apps der Gefahr ausgesetzt, durch den PAFACA langfristig ebenfalls in den USA verboten zu werden.

Gleichzeitig weisen beide Apps zumindest in Europa einige Hürden auf: Lemon8 ist nicht ohne Umwege verfügbar und auch RedNote könnte durch das Chinesisch abschreckend wirken.

Gegenwärtig dürfte der Trend zu den beiden Apps zu wechseln, ein kurzfristiger Hype sein, der allerdings durch ein endgültiges Verbot von TikTok weiter angeheizt werden dürfte.

Was denkt ihr darüber? Habt ihr von den beiden Apps schon vorher gehört? Oder sie vielleicht sogar schon einmal ausprobiert? Und was denkt ihr von dem möglichen TikTok-Verbot? Ein politisches Kräftemessen zwischen den USA und China oder auch in Europa längst überfällig? Schreibt es uns gern in die Kommentare!