YouTuber baut Truck zu einem riesigen Drucker um - und stellt nebenbei Weltrekord auf

Mit dem Raspberry Pi lassen sich allerhand interessanter Dinge anstellen – ganz im Sinne der Entwickler. Seien es Emulatoren für alte Konsolen, Schachcomputer, das Pihole zum Blocken von Werbung oder Tarot-Kartenleser. Der Fantasie sind schier keine Grenzen gesetzt.

Das hat sich wohl auch YouTuber Ryder Calm Down zu Herzen genommen. In einem aktuellen Video zeigt er, wie er ein Raspberry Pi 4 verwendet, um seinen Truck in einen gigantischen Drucker umzufunktionieren – seht am besten selbst (das Video ist in englischer Sprache:

Wie funktioniert der Drucker?

Das Drucken erfolgt, indem Wasser aus einem Reservoir während der Fahrt auf den Untergrund tropft. So werden Buchstaben und individuelle Botschaften geformt. Das Verfahren entspricht dem sogenannten Matrix- oder Nadeldruck, bei dem Elemente aus einzelnen Bildpunkten zusammengesetzt werden.

Gesteuert wird das ganze System via eine Web-Interface (respektive ein Laptop) im Cockpit des Fahrzeugs, das mit einem Rasperry Pi 4 verbunden ist. Das wiederum sitzt samt einiger Relais auf einem extra dafür angefertigten Gestell an der Rückseite des Trucks.

Wird eine beliebige Textnachricht in das Web-Interface eingegeben, wird die Schrift zunächst in ein Bild und dann einzelne Bildpunkte umgewandelt. Nach der Analyse werden die Operationen an das System am Heck des Fahrzeugs übermittelt, wo eine Reihe aus magnetischen Ventilen Wasserzuleitungen präzise öffnen beziehungsweise wieder verschließen.

Ganz neben handelt es sich bei dem Truck um den größten Matrixdrucker der Welt. Gut, man könnte argumentieren, dass es wohl auch einer der letzten seiner Art ist - aber seis drum.

