Ab heute: ARD und Co. bieten nur noch HD an – Das müsst ihr jetzt tun

SD bei ARD gibt es ab heute nicht mehr; das ZDF folgt dann im November. (Bild: simonmayer - adobe.stock.com)

Wenn ihr heute ARD oder die dritten Programme zu Hause einschaltet, könnte das TV-Display schwarz bleiben. Der Grund: Die ARD hat die Übertragung von SD-Programmen eingestellt. Das wurde seitens der ARD bereits angekündigt (ARD Digital).

Wer ist davon betroffen? Alle, die ihr Fernsehprogramm über Satellit oder Kabel via Vodafone beziehen. Antennen-Nutzer oder solche, die lineares TV digital beziehen, etwa über Sky oder Magenta-TV, können sich entspannt zurücklehnen. Hier fand die Umstellung bereits statt.

Welche TV-Sender fallen weg? Sämtliche Sender der ARD in Standardqualität (SD).

ARD

BR

hr

MDR

NDR

Radio Bremen TV

rbb Fernsehen

SR Fernsehen

SWR Fernsehen

WDR Fernsehen

Die Sender Arte und One wurden schon im November auf HD-only umgestellt.

So stellt ihr fest, ob ihr betroffen seid: Schaltet ihr eines der oben genannten Programme ein und es kommt kein Bild, dann ist der Sender bei euch in SD in der Programmliste hinterlegt.

Das können Betroffene tun

Seid ihr technisch auf dem aktuellen Stand, kann es sein, dass ihr gar nichts machen müsst.

Bei den meisten TVs und Receivern aktualisiert sich die Senderliste oftmals automatisch. Das bedeutet, dass SD-Programme von der Software des Fernsehers automatisch durch HD-Programme ausgetauscht werden.

Aktualisiert die Senderliste manuell, sollte das nicht der Fall sein. Passt aber auf, dass ihr keinen Senderdurchlauf startet, denn dann wird eure gewohnte Senderliste überschrieben und ihr müsst sie neu sortieren.

Besitzt ihr einen sehr alten TV oder Receiver von vor 2008, müsst ihr euch ein neues Gerät kaufen, das mindestens HD-ready ist. Mittlerweile sind allerdings fast nur noch HD-TVs und -Receiver zu bekommen.

So aktualisiert ihr die Sender bei Samsung, LG und Co.

Bei den bekanntesten Marken und Betriebssystemen funktioniert das Aktualisieren fast identisch über die Einstellungen.

Samsung:

Drückt den Home-Button und wählt an der linken Seite Einstellungen. Sucht Senderempfang und startet dann Automatischer Suchlauf. Achtet darauf, dass die Senderinitialisierung deaktiviert ist, damit die Programmliste aktualisiert wird.

LG:

Drückt den Zahnrad-Button auf der Fernbedienung. Wählt Alle Einstellungen. Sucht die Option Sender und wählt dann Programmsuche und -einstellungen. Startet danach die Aktualisierung der Programmliste.

Sony:

Drückt den Zahnrad-Button auf der Fernbedienung. Wählt Einstellungen. Navigiert zu Kanal und Sender, danach Suchlauf zur Senderaktualisierung. Startet die Aktualisierung über Nach Sendern suchen.

Philips:

Drückt den Zahnrad-Button auf der Fernbedienung. Sucht im Menü nach Sender installieren und danach Satellit. Wählt Nach Sendern suchen, achtet im nächsten Schritt darauf, dass ihr Digitale Sender aktualisieren angewählt habt. Startet die Aktualisierung.

Panasonic:

Öffnet die Einstellungen. Navigiert zu Setup oder Tuning-Menü. Wählt dort entweder Senderliste aktualisieren oder unter Kanäle & Eingänge die Option Kanäle.

Solltet ihr Probleme bei der Umstellung haben, könnt ihr euch auch beim technischen Zuschauerservice melden: (0331) 585 696 06 (Montag bis Freitag 9 bis 21 Uhr).

ZDF zieht am 18. November nach. Aas schreibt das ZDF in einer Pressemitteilung.

Die Abschaltung der SD-Sender kommt nicht überraschend. Bereits 2008 wurden die HD-Versionen von ARD, ZDF und Co. frei empfangbar gemacht. Bisher hatte man die Wahl zwischen SD und HD. SD wird nun eingestellt, um Kosten bei der Übertragung zu sparen.

Schaut ihr lineares Fernsehen HD? Oder überhaupt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.