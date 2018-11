TwitchCon Europe - Zweite Hausmesse im April 2019 in Berlin

Der beliebte Streaming-Anbieter Twitch veranstaltet auch eine eigene Hausmesse in San José, USA, und damit weit entfernt von dem ebenfalls wichtigen Markt Europa und den europäischen Streamern und Gamern. Wie Twitch auf der offiziellen Webseite bekanntgibt, will das Unternehmen außerdem nicht ein ganzes Jahr bis zur nächsten TwitchCon warten.

"Also warten wir auch nicht. 2019 veranstalten wir einfach zwei TwitchCons!"

Es wird also nächstes Jahr eine TwitchCon Europe geben, die sicher zur Freude aller deutschen Streamer und Twitch-Nutzer in der deutschen Hauptstadt Berlin stattfindet. Vom 13. bis zum 14 April 2019 findet die TwitchCon Europe im CityCube Berlin in der Nähe des Messegeländes statt und soll wie die Veranstaltung in San José eine Feier rund um und mit Streamern und Fans werden, aber dieses Mal eben direkt inmitten der europäischen Community.

Das bedeutet auch, dass Twitch versuchen wird, die Inhalte der Veranstaltung in Deutsch, Englisch und Französisch anbieten und mit Untertiteln und Übersetzern vor Ort zusammenarbeiten will. Eine dieser drei Sprachen sollten die Besucher aber beherrschen. Zu den Tickets gibt es noch keine genauen Informationen. Der Verkauf soll über die Twitch-Webseite stattfinden und interessierte Gamer können sich für den Twitch-Newsletter registrieren, um bei Verkaufsstart informiert zu werden. Die Preise sollen sich an ähnlichen Veranstaltungen orientieren.

Auch die Teilnehmer an der TwitchCon Europe, die die Veranstaltung in den USA definitiv nicht ersetzen soll, werden erst noch bekanntgegeben. Twitch wird außerdem eng mit der USK zusammenarbeiten, damit alle Regeln eingehalten werden und der Event für alle interessierten Fans offen ist. Das CityCube-Gelände ist laut Twitch behindertengerecht und es wird auch Gebärdendolmetscher für Hörgeschädigte auf der Messe geben.

