Elon Musks X ist gleichzeitig zu hoch und zu kurz

Neue Woche, neuer Ärger für Elon Musk. (Bild: Frederic J. Brown/AFP, Elon Musk)

Twitter wird zu X, das haben wir alle mitbekommen. Bereits vor einer Woche hat Elon Musk das Twitter-Logo vom Firmengebäude entfernen lassen - und kam dabei sogar mit der Polizei in Konflikt.

Nachdem es ein Hin und Her mit dem Logo gab, tritt Elon Musk mit seinem umbenannten Social-Media-Netzwerk nun in die nächsten Fettnäpfchen.

Neues Logo entspricht nicht dem Stadtbild

Es dauert keine Woche und schon prangt ein großes X auf dem Dach der ehemaligen Twitter-Zentrale in Downtown San Francisco, was Elon Musk selbst mit einem kurzen Teaser angekündigt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist leider ein Problem für die Stadtverwaltung von San Francisco, berichtet AP News.

Alle Symbole, Buchstaben und Logos bedürfen einer Genehmigung, damit sie mit dem historischen Charakter des Gebäudes übereinstimmen , sagt Patrick Hannan, Sprecher der Abteilung für Bauaufsicht der Stadtbehörde.

Für die Aufstellung dieses Schildes ist auch eine planungsrechtliche Prüfung und Genehmigung erforderlich. Die Stadt leitet eine entsprechende Untersuchung ein , fügte Hannan hinzu.

Musks Fehler: Das vorherige Twitter-Schild war an der Seite des Gebäudes angebracht, das neue X prangt auf dem Dach.

X war zu kurz

Dem neuen Logo auf dem Dach der Firmenzentrale ging ein weiterer Fauxpas voran. Der Apple App Store weigerte sich zunächst, X als Appnamen anzuerkennen, da er zu kurz war (über Bleeping Computer).

Mittlerweile heißt die App nun X im App Store von Apple, nicht jedoch bei Google.

Bei Apple TV steht zwar der neue Name, aber immer noch der alte Vogel:

Elon Musks Umbenennung auf Teufel komm raus bringt einige Stolperfallen mit sich, die sicher auch der Milliardär nicht antizipiert hat - oder die ihm schlichtweg egal waren.

Nebst dem Hickhack um Twitter/X plant Musk außerdem, ein Milliarde Dollar für einen Supercomputer auszugeben:

Mehr zum Thema Pay2Win bei Tesla? Elon Musk will eine Milliarde Dollar ausgeben, um die Konkurrenz zu begraben von Maxe Schwind

Die kontroverse Namensänderung von Twitter ist Mittelpunkt der Tech-Themenwelt, so scheint es. Es tun sich immer wieder neue Stolperfallen und Absurditäten auf. Verfolgt ihr das Geschehen rund um Elon Musk und X? Oder interessiert euch nicht, was einer der reichsten Menschen der Welt treibt? Tippt es gerne in die Kommentarspalte.