Dieses neue Handy hat eine eingebaute Wärmebildkamera und ein Mikroskop

Das Ulefone Power Armor 18T Ultra hat eine eingebaute Wärmebildkamera. (Bild: Ulefone)

Die Entwicklung von neuen und vor allem nützlichen Smartphone-Features ist in den letzten Jahren etwas stockend oder zumindest langsam. In den meisten Fällen gibt es von einer Handy-Generation zur nächsten Verbesserung bei Kamera und Leistung.

Ulefone, ein Hersteller für robuste Outdoor-Handys, wird mit dem Power Armor 18T Ultra zwei Features anbieten, die man so schnell nicht bei anderen findet: Eine Wärmebildkamera und ein eingebautes Mikroskop.

Das kann die Wärmebildkamera

Auf der Rückseite befindet sich neben den üblichen Kameras ein FLIR-Wärmebildsensor. FLIR steht für »Forward looking Infrared«, also auf Deutsch »vorwärtsschauendes Infrarot«. Eine dazugehörige App mit dem Namen »MyFLIR« ist vorinstalliert.

Mit einem solchen Sensor ist es möglich, die Wärme von Objekten und Lebewesen zu messen und sichtbar zu machen. Das erlaubt es den Nutzern auch bei totaler Finsternis sehen zu können.

Natürlich stellt sich dabei die Frage, wo man so eine Wärmebildkamera überhaupt benötigen würde? Dabei gibt es einige Anwendungsmöglichkeiten:

Inspektion von Motoren

Stromkreise auf Überlastungen prüfen

Temperatur von elektronischen Geräten überprüfen

Messung der Körpertemperatur von Menschen

Flüchtige Tiere im Dunkeln aufspüren

Temperatur von Lebensmittel bestimmen

Der FLIR-Lepton-3.5-Sensor hat eine Auflösung von 160x120 und kann Temperaturen zwischen Minus 10 und 400 Grad Celsius lesen.

Das kann die Mikroskop-Kamera

Kein gutes Zeichen: Ulefone präsentiert keine Beispielfotos von der Mikroskop-Kamera. (Bild: Ulefone)

Auf der Rückseite findet man drei Linsen, wobei eine davon ein Tiefensensor ist. Die Mikroskop-Makro-Kamera besitzt 5 Megapixel und erlaubt eine 60-fache Vergrößerung von Objekten.

Als Bildsensor kommt der Samsung S5K5E9 zum Einsatz, der gerade einmal 1/5-Zoll groß ist. Je kleiner ein Bildsensor ist, desto größer ist sein sogenannter Crop-Faktor, welcher in diesem Fall die 60-fache Vergrößerung ermöglicht. Die Blende beträgt F/3.0.

Leider teilt Ulefone keine Beispielbilder der Mikroskop-Kamera.

Gehäuse und Schutz: Das Power Armor 18T Ultra ist ein Outdoor-Handy durch und durch. Es ist IP68-, IP69K-, und MIL-STD-810H-zertifiziert. Das heißt, es ist gegen Wasser, Staub und Stürze geschützt. Das Display soll mit Corning Gorilla Glass 5 mit einer Dicke von 1,1 mm vor Brüchen bewahrt werden.

Darüber hinaus ist das Handy auch nicht besonders kompakt oder leicht. Die Maße sind 175,2 x 83,4 x 18,8 mm - es ist also an der dicksten Stelle fast 2 cm dick. Dazu kommt ein recht hohes Gewicht von 409 Gramm.

Prozessor, RAM und Speicher: Angetrieben wird das Ulefone-Handy mit dem MediaTek Dimensity 7050 5G. Dieser taktet maximal auf 2,6 GHz und besitzt zwei Cortex-A78- und sechs Cortex-A55-Kerne. Für die Grafik ist die ARM Mali-G68 MC4-GPU zuständig.

Sowohl beim Arbeitsspeicher als auch bei der internen Speicherkapazität wurde nicht gegeizt. 12 GByte RAM gesellen sich zu 512 GByte Speicher. Dieser kann mit einer microSD-Karte um weitere 2 TByte erweitert werden.

Display: Der IPS-Bildschirm des Power Armor 18 T Ultra hat eine Auflösung von 2408 x 1080 mit einer Diagonale von 6,58 Zoll. Das ergibt eine Pixeldichte von etwa 401 ppi. Die maximale Bildschirmwiederholrate beträgt 120 Hz.

Hauptkamera: Neben der Makro- und Wärmebildkamera befindet sich auch eine »normale« Kamera. Die Hauptkamera verwendet den Samsung HM2-Sensor mit einer Auflösung von 108 Megapixel und einem F/1.89-Objektiv. Die Bildstabilisierung geschieht wohl nicht optisch, sondern nur elektronisch, da Ulefone hier von »AI Image Stabilization« redet.

Videos können maximal mit 4K-Auflösung und 30 FPS aufgenommen werden. Hier ist es erwähnenswert, dass auch bei niedrigeren Aufnahme-Auflösungen nur 30 FPS verfügbar sind.

Akku: Der große Akku könnte erklären, warum das Handy so dick ist. Ulefone packt einen recht großzügig dimensionierten 9.600 mAh-Akku in das Gerät. Dieser kann mit 66 Watt kabelgebunden oder mit 15 Watt kabellos aufgeladen werden. Ein Ladegerät liegt dem Handy bei und muss nicht extra gekauft werden.

Konnektivität: Dank des Mediatek-Chips unterstützt das Handy unter anderem auch 5G-Konnektivität. Weitere Features sind:

5G / 4G / 3G / 2G

Dual-Sim

WLAN-Protokolle: 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Wifi 2.4G / 5G / 6

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

Ein weiteres einzigartiges Feature ist ein seitlich angebrachter »uSmart-Anschluss« für professionelle Endoskope und Supermikroskope.

Software: Als Betriebssystem kommt Android 13 zum Einsatz, das komplett ohne Bloatware installiert wurde.

Was haltet ihr vom Ulefone Power Armor 18 T Ultra? Seht ihr einen Nutzen in einer Wärmebildkamera oder einem eingebauten Mikroskop? Und was haltet ihr von dem Anschluss für professionelle Endoskope und Super-Mikroskope? Alles Gimmicks oder sind es doch nützliche Funktionen? Schreibt es uns in die Kommentare, was ihr davon hält!