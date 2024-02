Der ultimative High-End-Desktoprechner kostet fast 50.000 Euro, ist aber nicht zum Spielen gedacht

Der GH200 576-Desktoprechner steckt in einem schicken Gehäuse von In Win. (Bildquelle: GPTshop.ai)

Was der ultimative High-End-Desktoprechner ist, darüber lässt es sich mit Sicherheit vortrefflich streiten. Definitiv ein Anwärter auf diesen Titel ist der Rechner GH200 576 aus diesem Beitrag, den es bei GTPshop.ai derzeit ab 47.500 Euro zu kaufen gibt.

Obwohl es sich dabei weder um einen Gaming-PC noch eine klassische Workstation handelt, lässt es sich damit theoretisch sogar spielen – sofern ein Spiel mit der hochspezialisierten CPU zurechtkommt. Allerdings steckt in dem Rechner optional nur eine RTX 4060.

Die wird wohl deshalb verbaut, um wahlweise mehrere Monitore betreiben zu können. Ohne zusätzliche Grafikkarte gibt es nur einen Mini-Displayport-Anschluss. (via Tomshardware).

Nvidias GH200 Grace Hopper-Superchip

Statt der RTX 4060 steht eine andere Komponente im Vordergrund: der Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip. Das ist eine Kombination aus CPU und GPU, die vor allem für KI-Anwendungen wie beispielsweise große GPT-Sprachmodelle gedacht ist.

Der CPU-Teil (G für Grace) verfügt dabei über 72 ARM-Rechenkerne (es gibt auch eine Version mit 144 Kernen) und 480 GByte LPDDR5X-Arbeitsspeicher.

Der GPU-Teil (H für Hopper) ist im Wesentlichen eine Nvidia H100-Grafikeinheit mit 14.592 Rechenkernen sowie einem Upgrade von 80 GByte HBM2e- auf bis zu 96 oder gar 144 GByte HBMe3-Grafikspeicher (von denen 141 GByte nutzbar sind). Der Grafikchip hört auf den Namen H200.

Im GH200 576 sorgt ein Noctua-Lüfter für Frischluft. Wahlweise kann jedoch auch eine Wasserkühlung verbaut werden. (Bildquelle: GPTshop.ai)

Befeuert wird GH200 576 von zwei 2.000- respektive 2.400-Watt-Netzteilen und ist selbst auf eine TDP von bis zu 1.000 Watt ausgelegt (CPU plus GPU plus Speicher).

Die theoretische Rechenleistung der H200-Grafikeinheit beträgt laut Nvidia 67 TFLOPS FP64, 989 TFLOPS FP32, 1.979 TFLOPS FP16 und 3.958 TFLOPS FP8 und INT8. Zum Vergleich: die Geforce RTX 4090 als Flaggschiff der aktuellen Spiele-Grafikkarten kommt auf 82,6 TFLOPS FP32.

Neben der Geforce RTX 4060 sind noch weitere Komponenten optional - unter anderem:

Nvidia Bluefield-3 400 Gbit/s (DPU für Netzwerke)

Nvidia ConnectX-7 200 Gbit/s (Netzwerkkarte)

WLAN + Bluetooth

Bis zu 2x 8 TB M.2 SSD

Bis zu 8x 8 TB E1.S SSD

Bis zu 10x 30 TB U.3 SSD

Creative Sound Blaser Audigy RX

Als Betriebssystem werden wahlweise Ubuntu Server 23.10 mit oder ohne grafische Benutzeroberfläche (GUI) angeboten.

Was meint ihr? Ist der GH200 576 von GPTshop der ultimative High-End-Desktoprechner? Oder könnt ihr damit so gar nichts anfangen? Wie sieht euer Traumrechner aus? Habt ihr ihn vielleicht sogar schon realisiert? Welche Komponente darf eurer Meinung nach in einem High-End-Rechner keinesfalls fehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!