Spieler baut Gaming-Rechner in einen Schreibtisch, braucht dafür ein ganzes Jahr - die Community ist begeistert

Der Gaming-Schreibtisch des Ingenieurs Eric Maglio sieht einfach umwerfend aus. Das findet auch die Reddit-Community. (Bildquelle: Eric Maglio)

Moderne Gaming-Rechner sehen im Allgemeinen recht ähnlich aus: Ein meist quaderförmiges Gehäuse mit einer Glasscheibe, durch die das RGB-strotzende Innere immer schön zu sehen ist. Natürlich gibt es auch Systeme, die auf großes Bling-Bling verzichten, aber die sind mittlerweile eher die Ausnahme.

Auch Reddit-Nutzer und Ingenieur Eric Maglio ist das gängige Design offenbar zu langweilig. Deshalb entschloss er sich, seinen Gaming-Rechner direkt in den Schreibtisch einzubauen. Das Ergebnis könnt ihr im Bild oben bestaunen.

Was steckt in dem Gaming-Schreibtisch?

Die verbaute Hardware ist zwar immer noch potent, aber nicht mehr auf dem aktuellen High-End-Stand.

Denn Eric hat mit dem Bau seines Gaming-Schreibtisches bereits Ende 2020, Anfang 2021 begonnen und etwa ein Jahr bis zur Fertigstellung benötigt. Dass wir erst jetzt darüber berichten, liegt daran, dass der kreative Ingenieur erst vor wenigen Wochen damit an die breite Öffentlichkeit via Reddit gegangen ist.



Die Komponenten in der Übersicht:

Prozessor: AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 9 5900X Mainboard: ASUS ROG Crosshair VII Dark Hero

ASUS ROG Crosshair VII Dark Hero Grafikkarte: EVGA Geforce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming

EVGA Geforce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming Arbeitsspeicher: 64 GB DDR G.Skill Trident Z Neo

64 GB DDR G.Skill Trident Z Neo Speicher: 2x M.2 NVMe SSD 2 TB Sabrent Rocket 4

2x M.2 NVMe SSD 2 TB Sabrent Rocket 4 Netzteil: 850 Watt Corsair RM850X

Bei der Wasserkühlung handelt es sich um Bauteile des Herstellers EK Water Blocks. Die Rohrverbindungen aus Acryl hat Eric in Handarbeit zurechtgeschnitten und gebogen, wie auch unser Schwestermagazin MeinMMO berichtet.

Obwohl die einzelnen Komponenten wie Prozessor und Grafikkarten nicht mehr auf dem allerneuesten Stand sind, lässt es sich damit aber bestimmt noch gut spielen. Das System ist jedoch nicht nur zum Spielen da, wie Eric auf seiner Homepage verrät. Er verwendet es auch für CAD-Programme, sprich für computergestütztes 2D- und 3D-Design.

Wie ist der Gaming-Schreibtisch entstanden?

Dazu hat Eric zunächst ein CAD-Modell erstellt, mit dem er selbst die feinsten Details (Positionierung, Bohrungen und Kabellängen) bereits im Vorfeld planen konnte. Anschließend übertrug er das 3D-Modell auf eine Holzplatte und verbaute den kompletten Rechner darauf:

So sah der erste Testlauf auf einer Holzplatte samt Papiermaske aus. (Bildquelle: Eric Maglio)

Nach dem bestandenen Testlauf ging es an die endgültige Montage auf einer Acrylplatte, die mithilfe einer CNC-Fräse bearbeitet wurde. Ausgesprochen steht CNC für Computerized Numerical Control und meint eine Maschine, die durch den Einsatz automatisierter Steuerungstechnik Werkstücke mit hoher Präzision herstellen kann.

Neben der Acrylplatte musste Eric aber auch den Holztisch bearbeiten. Die notwendigen Fertigkeiten hat er sich eigenen Angaben zufolge während der Bauarbeiten und mithilfe von Freunden angeeignet.

Auch der Umgang mit der individuellen Wasserkühlung beziehungsweise deren Bearbeitung (beispielsweise der Acrylröhren) war für Eric völlig neu. Umso erstaunlicher ist das Ergebnis.

Ebenfalls interessant: Für die nötige Frischluft sorgen je vier Lüfter auf beiden Seiten des Tisches, von denen die eine Hälfte Luft ansaugt und die andere Hälfte die Luft wieder nach außen abgibt. Der Radiator wiederum wird nicht direkt von Lüftern unterstützt.

Die Temperaturen im System bewegen sich Eric zufolge im normalen Bereich: Der Prozessor kommt demnach auf eine Betriebstemperatur von 70 bis 80 Grad, die Grafikkarte auf 50 Grad, der gesamte Wasserkreislauf im Schnitt auf 45 Grad. Hier gäbe es sicher noch deutliches Verbesserungspotenzial.

Eric selbst schreibt, dass, falls er nochmal einen Gaming-Schreibtisch bauen sollte, er statt eines einzelnen 480 Millimeter Radiators zwei 240 oder 360 Millimeter Radiatoren an beiden Seiten verbauen würde.

Und falls ihr euch das fragt: Sollte Eric beim Spielen mal einen Wutanfall bekommen und auf die Glasscheibe schlagen, wird sie nicht gleich brechen. Immerhin ist sie fast einen Zentimeter dick.

So reagiert die Community auf den Gaming-Schreibtisch

Wenig überraschend reagiert die Reddit-Community durchwegs positiv auf den stilvollen Gaming-Schreibtisch.

AteoRex etwa schreibt: Sieht wunderschön aus.

Reposti_geraldo69 drückt es etwas weniger elegant aus: Das ist krank.

ExnDH bringt es folgendermaßen auf den Punkt: Das ist absolut fabelhaft.

Unsere Meinung zu dem Gaming-Schreibtisch ist ebenfalls eindeutig. Wir können ihn nur ehrfürchtig und mit großen Augen bestaunen. Gerade wenn wir bedenken, dass Eric noch nie zuvor etwas Vergleichbares gebaut hat und viele Arbeitsschritte wie beispielsweise der Aufbau einer individuellen Wasserkühlung ihm bis dahin völlig fremd waren.

Wie findet ihr den Gaming-Schreibtisch? Seid ihr ebenso begeistert, wie wir es sind? Habt ihr vielleicht etwas Ähnliches schon einmal selbst gebaut? Und falls ja, wie seid ihr das Projekt angegangen? Und wie lange habt ihr gebraucht, bis es fertiggestellt war? Oder haltet ihr derlei Gaming-Rechner gar für überflüssig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!