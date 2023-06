Von weniger als 30 Zoll bis über 80 Zoll: Wie groß ist euer Fernseher?

Wie groß ist eigentlich euer Fernseher?

Fernseher gibt es in allen möglichen Größen. Teilweise sind sie sogar kleiner als so mancher PC-Bildschirm, andere Modelle erinnern dagegen fast schon eher an eine kleine Kinoleinwand - ausreichend Platz in den heimischen vier Wänden vorausgesetzt.

Bei all der Auswahl zwischen weniger als 30 Zoll und mehr als 80 Zoll stellt sich eine entscheidende Frage für uns: Wie groß sind eure Fernseher? Macht gerne bei der folgenden Umfrage mit und verratet es uns!

Grundsätzlich gilt, dass die Größe des Fernsehers auch zu seiner Umgebung passen muss. Ist das Zimmer zu klein und der Sitzabstand zu gering, kann euch das die Freude am schönsten Riesen-TV verderben.

Alle wichtigen Infos zu den verschiedenen Größen, optimalen Sitzabständen und mehr, findet ihr im Artikel Der passende Fernseher: Alle Zollgrößen in einer übersichtlichen Tabelle .

Nicht die Größe allein zählt

Auch die Auflösung ist ein sehr wichtiger Faktor. Je größer der Bildschirm ist, desto grober sehen niedrige Auflösungen darauf aus.

Mittlerweile spielen aber ohnehin fast nur noch 4K-Fernseher eine Rolle, während die früher dominierende Full-HD-Auflösung nur bei Geräten bis maximal 50 Zoll zum Einsatz kommt.

Das Extrem am anderen Ende der Skala ist die 8K-Auflösung. Passende Inhalte sind zwar gefühlt noch seltener als entsprechender Fernseher, aber es gibt sie trotzdem. Bleibt nur die Frage, ob sie sich auch lohnen?

Eine subjektive Einschätzung dazu liefere ich euch im oben verlinkten Artikel. Thema ist der Wechsel von einem alten Full-HD-TV mit einer Größe von 46 Zoll zu einem deutlich größeren 8K-Fernseher.

Nehmt gerne nicht nur an der Umfrage teil, sondern schreibt auch in die Kommentare, wie groß euer Fernseher ist. Ebenfalls spannend: Wann habt ihr euren TV das letzte mal gewechselt und würdet ihr euch einen größeren oder sogar kleineren Fernseher wünschen? Lasst es uns wissen!