AMD gegen Nvidia - es kann nur einen geben: Welche Grafikkarte nutzt ihr in eurem Spiele-PC?

Seit unserer letzten Umfrage zu euren Grafikkarten Ende 2021 hat sich viel getan. Es sind nicht nur neue Modelle wie die Geforce RTX 3050 und die Radeon RX 6500 XT auf den Markt gekommen, sondern auch die Preise haben sich drastisch reduziert und die Verfügbarkeit enorm verbessert.

Zur Einordnung zwei kurze Vergleiche: Während das Modell KFA² RTX 3080 SG 1-Click OC Ende 2021 noch mindestens 1.500 Euro gekostet hat, liegt die Nvidia-Grafikkarte aktuell bei knapp unter 800 Euro. Die beliebte Radeon-GPU ASUS RX 6700 XT Dual kostet damals noch circa 900 Euro, heute sind es 430 Euro.

Vor dem bald anstehenden Release der neuen Generationen RTX 4000 (Nvidia) und RX 7000 (AMD) wollen wir nun erneut von euch wissen, welche Grafikkarte aktuell in eurem Gaming-Rechner steckt. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme an der folgenden Umfrage:

Der Grafikkartenmarkt ist zuletzt stark geschrumpft

Dass sich die Verfügbarkeit von GPUs deutlich verbessert hat, ist auf mehrere Aspekte zurückzuführen. Eine gesunkene Nachfrage dürfte aber einer davon sein. So hat das Marktforschungsunternehmen Jon Peddie Research (JPR) in einer Auswertung zum zweiten Quartal 2022 bei den Lieferungen von GPUs insgesamt einen Rückgang von 14,9 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal festgestellt.

Am stärksten war davon Nvidia mit -25,7 Prozent betroffen. AMD kam auf ein Minus von 7,6 Prozent und Intel mit seinen in Prozessoren integrierten GPUs auf -9,8 Prozent.

Als Gründe für den Rückgang nennt JPR unter anderem den Krieg in der Ukraine, die durch teils ausbleibendes russisches Gas entstehenden Engpässe in der Energieversorgung und die hohe Inflation in Großbritannien, was insgesamt zu einer Abschwächung der Wirtschaft in Europa geführt hat.

Gerüchte und Leaks zu den neuen Grafikarten gibt es dennoch. Jüngst ist sogar ein vermeintliches Bild der neuen Geforce RTX 4080 auftaucht:

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welche Grafikkarten momentan in eurem PC steckt, wie lange ihr sie bereits besitzt und wann ihr ungefähr plant, euch eine neue GPU zuzulegen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung!