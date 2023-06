Das beste Need for Speed aller Zeiten: So einen großen Unterschied macht Path Tracing nach fast 20 Jahren

Okay, okay, Farbe gab es natürlich auch 2004 schon in Spielen. Optisch macht Path Tracing in NFSU2 aber dennoch einen großen Unterschied.

Wir haben bereits vor kurzem über ein Fan-Projekt berichtet, das sich den Rennspiel-Klassiker Need for Speed Underground 2 technisch zur Brust nimmt. Dabei handelt es sich laut unserem eigenen Ranking um nicht weniger als den besten NFS-Titel überhaupt (worüber man sicher vortrefflich streiten kann).

Mit Hilfe von Nvidias Tool Remix kommt die Render-Technik Path Tracing in den fast 20 Jahre alten Titel. Wir liefern euch ein passendes Vergleichsvideo.

Durch Path Tracing können insbesondere Bereiche wie die Beleuchtung, Schattenwürfe und Reflexionen sehr realistisch aussehen. Ein Selbstläufer ohne Haken ist die Technik aber bei weitem nicht.

Das hat bereits das Beispiel vom Shooter-Klassiker Half-Life gezeigt, denn mit Path Tracing geht die Performance in dem Spiel selbst mit extrem schneller Hardware stark in die Brüche. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Artikel samt Vergleichsvideo:

Performance ist nicht alles

Im Falle von Need for Speed Underground 2 scheint die Performance weniger das Problem zu sein, auch wenn das Video des Youtubers Uncle Burrito immer wieder kurz hakt. Laut seinen Angaben liegt das aber nur an der Aufnahme. An sich soll NFSU 2 auch mit Path Tracing flüssig laufen, selbst mit älterer Hardware.

Abseits davon gibt es aber noch das ein oder andere weitere Problem, wie im folgenden Vergleichsvideo eingangs zu erkennen ist. So vermisst man bislang ausgerechnet die Frontscheinwerfer der Autos in der Remix-Version komplett. Ab und an fehlt außerdem auch an andere Stelle Licht, wo welches sein sollte.

2:13 Alt gegen neu: Need for Speed Underground 2 mit Path Tracing im Vergleich zum Original

Die optischen Unterschiede fallen zudem auch abseits der technischen Probleme teils groß aus. Bleibt nur die Frage, ob und wie viel besser das Spiel mit Path Ttracing im Vergleich zum Original von 2004 aussieht?

Wir sind gespannt auf eure Meinung dazu und haben deshalb eine passende Umfrage erstellt. Schaut euch das Video oben also gerne an und nehmt an der Umfrage teil!

Auch ausführlicheres Feedback zu dem oben zu sehenden Vergleichsvideo ist sehr willkommen. Schreibt also gerne genauer in die Kommentare, was ihr über das Path-Tracing-Projekt zu Need for Speed Underground 2 denkt, welche Version euch optisch besser gefällt und warum das der Fall ist. Wir bedanken uns für das Anschauen und für jede Form der Beteiligung!