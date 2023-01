Die CES 2023 findet vom 5. bis zum 8. Januar in Las Vegas statt und mit dabei sind alle Hersteller, die im Tech-Bereich Rang und Namen haben – und solche, die noch dahin kommen wollen. Im Rahmen der Messe wurden schon einige Technologien und Geräte angekündigt, die man sich kaum vorstellen kann. Es wird Urin gescannt, Autos werden im Takt getarnt und vieles mehr.

Wir haben für euch die verrücktesten Tech-Neuheiten in diesem Artikel zusammengefasst.

1. LG Styler ShowCare

Alle Liebhaber von Schuhen dürften das Schuhregal von LG interessant finden – oder Menschen mit strengen Käsefüßen. Denn der Styler Showcare von LG ist ein Schuhschrank, der eure Treter mit TrueSteam-Düsen deodoriert. Innerhalb von 37 Minuten soll eine möglichst gründliche »Reinigung« stattfinden. Ein »Companian Styler ShoeCase« soll die Schuhe nach dem Waschgang zur Schau stellen.

2. Volkswagen ID 7

Die meisten Motorsport-Fans und Autofanatiker scheren sich wohl am ehesten um das Innenleben eines Autos (vermute ich als Nicht-Motorsport-Fan). Das Interessante am VW ID 7 ist allerdings das Design und dessen Funktionen.

Die Farbe ist elektro-lumineszierend, sie kann also durch elektrische Impulse jederzeit geändert werden. Diese Funktion soll auch mit der Soundanlage des Autos verbunden sein, um die Farbe im Takt zu wechseln.

3. Withing U-Scan

Die letzte technische Innovation in deutschen Toiletten war wohl die zweigeteilte, Wasser sparende Klospülung. Dank der Marke Withing passiert vielleicht bald etwas Neues in dem Bereich.

Sie haben einen Sensor entwickelt, den man sich in die Toilette hängt, um seinen Urin zu scannen. Was erstmal komisch klingt, hat rein gesundheitliche Gründe, denn der Sensor kann bestimmte Nährstoffe erkennen und gibt euch eine Bilanz auf der dazugehörigen App. Ob man nach jedem Toilettengang ein Update zu seiner Gesundheit möchte, muss jeder selbst wissen.

4. Kohler Sprig Shower Pod System

Die Dusch- und Badeprodukte der Marke Kohler werden jetzt durch einen Duschkopf erweitert, der euch nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Düften berieselt. Kohler selbst nennt es eine »Aromatherapie-Dusche«.

Der Duschkopf reichert das Wasser mit Düften und Vitaminen an, um ein Spa-ähnliches Gefühl unter der heimischen Dusche zu erzeugen.

5. Haare bedrucken

Nach 3D-Druckern kommt jetzt der nächste große Innovationssprung in der Druckertechnik... nicht wirklich, aber interessant ist es trotzdem. Prinker hat ein Gerät gezeigt, mit dem man Haare direkt mit Farbe bedrucken kann. An einen guten Stylisten wird das Gerät aber so schnell wohl nicht herankommen.

6. LG MoodUp – der Partykühlschrank

LG hat anscheinend genug von »normalen« Tech-Neuheiten und hat neben dem oben erwähnten Deo-Schuhschrank auch einen Kühlschrank vorgestellt, der eure Küche zum Partyzimmer machen soll.

Der MoodUp hat mehrere große Panels mit LED-Hintergrundbeleuchtung und integrierte Lautsprecher. So könnt ihr über den Kühlschrank Musik hören und die Lichter mit Takt anpassen.

7. Samsung Bespoke AI Oven

Hattet ihr schonmal das Bedürfnis, das Essen im Ofen andauernd im Blick zu behalten? Wir schon. Zu viele Fertigpizzen sind unnötig verbrannt.

Samsung bietet mit dem Bespoke AI Oven einen Ofen mit integrierter Kamera. So habt ihr euer Essen immer im Blick. Außerdem soll der Ofen erkennen, was ihr backen wollt und stellt den Ofen entsprechend für euch ein. Auch Verbrennungen sollen erkannt und gemeldet werden.

Der integrierte Touchscreen soll eine Bildschirmdiagonale von 32 Zoll haben und in 1080p (Full HD) auflösen.

8. Blok Cutting Board

Es ist soweit. Endlich gibt es ein Schneidebrett mit integriertem Screen und Kochstunden in Echtzeit oder auf Abruf. Natürlich mit passender App fürs Handy.

Das Schneidebrett soll angeblich dafür da sein, um live kochen zu lernen. Der Sinn entzieht sich uns noch ein wenig, da dasselbe auch mit einem normalen Brett und dem Handy machbar wäre. Vor allem der Preis von 699 Dollar scheint happig. Auch die Kochstunden könnt ihr dazu buchen - für 39 Dollar im Monat.

Welche dieser ausgefallenen Ankündigungen gefällt euch am besten? Würdet ihr euch eine davon besorgen, wenn ihr jetzt schon die Chance hättet? Welche Neuheiten findet ihr kurios? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!