Kennt ihr schon den versteckten Hinweis in Jurassic Park bei 43 Minuten und 12 Sekunden, der sich außerdem als Filmfehler entpuppt?

Jurassic Park ist für mich ein ganz besonderer Film, weil er einer der Ersten war, die ich im Kino gesehen habe. Auf ein Easter Egg darin bin ich aber erst kürzlich gestolpert - um dann beim genaueren Hinsehen festzustellen, dass es einen interessanten Fehler enthält.

Wann ist das Easter Egg zu sehen? Erstmals klar erkennbar ist es bei Minute 43:12. Das versteckte Detail findet sich auf dem PC-Monitor der Filmfigur Dennis Nedry (gespielt von Wayne Knight), der ganz links auf seinem chaotischen Schreibtisch steht.

Bei diesem Bildschirm handelt es sich der Zeit geschuldet um einen CRT-Monitor, ein ausladendes Hinterteil trifft also auf eine überschaubare Bildschirmgröße. Man muss auch deshalb schon sehr genau hinsehen, um das Easter Egg ohne Pausieren zu erfassen.

Was zeigt das Easter Egg? Man sieht, dass in einem kleinen Fenster ein Video abgespielt wird. Fans von Jurassic-Park-Regisseur Steven Spielberg haben bessere Chancen, zu erkennen, was genau da Sache ist: Es handelt sich um eine Szene aus dem Spielberg-Film Der Weiße Hai von 1975.

Das folgende YouTube-Video zeigt euch, worum genau es geht. Aber was stimmt denn nun nicht mit diesem Easter Egg?

Eine Frage der Zeit

Kurz nach der ersten Szene mit dem PC-Monitor ist der besagte Bildschirm bei Minute 43:53 erneut zu sehen und darauf wird immer noch Der weiße Hai abgespielt. Allerdings passen die zeitlichen Abläufe nicht zusammen.

Während in Jurassic Park selbst zwischen den beiden Szenen etwa 41 Sekunden vergehen, sind es im Hai-Film-Original ungefähr 25 Sekunden mehr.

Genauer gesagt geht es zuerst um den Moment, in dem die Filmfigur Martin Brody (gespielt von Roy Schneider) tote Fische ins Wasser wirft. Sie ist im Original bei 1:21:03 zu sehen. Das danach gezeigte Vorbeischwimmen des Hais findet dagegen erst 66 Sekunden später beziehungsweise bei 1:22:09 statt.

Da man Nedry in Jurassic Park kurze Zeit nicht sieht, ist zwar denkbar, dass er den Film währenddessen ein Stück vorspult. Das wirkt aber weder durch seine Sitzposition noch durch das stattfindende Gespräch mit Jurassic-Park-Gründer John Hammond (gespielt von Richard Attenborough) plausibel.

Was für uns wie eine in Echtzeit ablaufende Szene aussieht, kostet in der Realität des Filmdrehens mit Versprechern und Schnitten eben doch meist mehr Zeit.

Falls ihr von Jurassic-Park-Kuriositäten nicht genug bekommen könnt, lege ich euch abschließend noch den folgenden Artikel ans Herz:

Jetzt seid ihr gefragt: Kanntet ihr dieses Easter Egg aus Jurassic Park schon? Gibt es noch weitere Besonderheiten aus dem Filmklassiker, die ihr mit uns teilen wollt? Und seid ihr genau so wie ich alt genug, um euch noch aus eigener Erfahrung an die Kinoveröffentlichung von Jurassic Park und die nervig großen und schweren CRT-Bildschirme erinnern zu können? Schreibt es gerne in die Kommentare!