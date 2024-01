Eine der besten Komödien aller Zeiten wird nach 36 Jahren vom Family-Guy-Macher neu verfilmt

Frank Drebins spezielle Spezialeinheit der Spezialpolizei haben wir nicht zum letzten Mal auf der großen Leinwand gesehen. Bildquelle: United International Pictures

Die nackte Kanone kehrt zurück. Ja, wirklich. Die Kult-Reihe, mit der Leslie Nielsen unsterblich wurde, soll fürs Kino neu aufgelegt werden. Und dafür zeichnet sich mit Seth McFarlane der Schöpfer von Family Guy verantwortlich, der für das Reboot Action-Star Liam Neeson vor die Kamera stellt.

Was ihr zu Die nackte Kanone wissen solltet

Ursprünglich war Die nackte Kanone 4 tatsächlich schon seit 2013 mit Ed Helms (Hangover, Das Büro) in der Hauptrolle angekündigt. Doch nach fast zehn Jahren in der Entwicklungshölle wurde 2022 via Deadline bekannt, dass Liam Neeson (Schindlers Liste, Star Wars: Episode 1, The Grey) im Mittelpunkt der Neuauflage stehen soll.

Für die Regie ist Akiva Schaffer (The Lonely Island) verantwortlich, während Dan Gregor und Doug Mand (Chip und Chap: Die Ritter des Rechts) das Drehbuch verantworten. Seth McFarlane (Family Guy, Ted, The Orville) ist als Produzent involviert.

Wann genau die neue nackte Kanone in den Kinos starten soll, ist aktuell nicht bekannt. McFarlane gibt nun im Gespräch mit Collider bekannt, dass er sehr zufrieden mit dem Drehbuch sei. Falls ihr jetzt ein bisschen nostalgisch in Erinnerung schwelgen wollt oder aber ihr der Idee komplett skeptisch gegenübersteht, haben wir hier den genau passenden Filmclip für euch:

Liam Neeson als Frank Drebin Junior?

Der neue Film ist übrigens vielleicht gar nicht als reinrassiges Reboot zu verstehen: So verkörpert Liam Neeson nicht eine neue Version von Leslie Nielsens Frank Drebin, sondern soll in die Rolle von dessen Sohn schlüpfen. Weitere Details zur Handlung gibt es im Moment allerdings nicht.

Liam Neeson hat übrigens schon zuvor mit Seth McFarlane für A Million Ways To Die In The West zusammengearbeitet. Bei Die nackte Kanone dürfte sich der Schauspieler, der in der Regel für eher ernstere Rollen bekannt ist, sich aber endlich voll und ganz von seiner komödiantischen Seite zeigen.

Fans sollten dabei bedenken: Vor Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, der TV-Serie Die nackte Pistole und dann natürlich allen drei nackte-Kanone-Filmen galt Nielsen als ernster Schauspieler, dem kaum jemand eine humorvolle Rolle zutraute. Über zehn Jahre nach seinem Tod wird Leslie Nielsen noch immer als legendärer Slapstick-Schauspieler gefeiert.

Die Wertungen auf Filmportalen wie IMDb, Metacritic oder Rotten Tomatoes können sich noch immer sehen lassen. 1988 spielte die Kult-Komödie bei einem Budget von 12 Millionen US-Dollar weltweit über 78 Millionen ein - ein absolut fantastisches Ergebnis, vor allem für die Zeit. Ob das Reboot/Sequel mit Liam Neeson an den Erfolg der 36 Jahre alten Kultreihe anschließen kann, muss sich erst mit der Zeit zeigen.

Was haltet ihr davon, dass Die nackte Kanone auch ohne Leslie Nielsen zurückkehren soll: Freut ihr euch über das Projekt von Akiva Schaffer und Seth McFarlane mit Liam Neeson vor der Kamera oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was ist eurer Meinung nach der beste Film mit Leslie Nielsen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!