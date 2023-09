Von Vollzeit auf Teilzeit bei gleichem Gehalt - Dieser Nutzer hat mit ChatGPT sein Leben verändert

Weniger Arbeiten und gleich viel Gehalt? Ein Reddut-Nutzer zeigt wie es geht. (Bild: Unsplash - Jenny Uebergerg / ChatGPT logo OpenAI)

Wie würde es euch gefallen, einen großen Teil eurer Arbeitszeit einzusparen, ohne dass sich etwas an eurem Gehalt ändert? Klingt gar nicht so übel, oder?

Genau diesen Luxus hat sich der Reddit-Nutzer »tearsofthekingodm« gegönnt und in einem Beitrag im ChatGPT Subreddit davon berichtet. Er behauptet, mit nur ein paar Stunden Aufwand könne das jeder machen. Aber stimmt das wirklich?

Wenn trockene Berichte einfach zu viel sind

Wie hat alles angefangen? Tearsofthekingodm berichtet, dass er vor rund einem Jahr mit seinem derzeitigen Job angefangen hat, ohne Erfahrung in dem Fachgebiet zu haben.

Er beschreibt, dass er im Laufe der Zeit immer besser wurde und sich Fähigkeiten, Wissen und Verantwortlichkeiten erarbeitet hat, die ihn zu einem kompetenten Mitarbeiter gemacht haben.

Leider beschreibt er nicht genau, was er arbeitet, doch es scheint sich um einen Beruf mit recht großem Anteil an Büroarbeit zu handeln.

Wie kam es zur Automatisierung? Anfangs hat es ihm wohl noch Spaß gemacht, doch eine Aufgabe hat ihm den Spaß an seinem Beruf auf Dauer verdorben: das Erstellen von Berichten für verschiedene Vorgesetzte oder Kunden. Die haben ihm in der Woche angeblich satte zwölf Stunden Arbeitszeit gekostet.

Doch dann wurde ChatGPT veröffentlicht und tearsofthekingodm hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Denn er hat von einigen Nutzern im ChatGPT-Subreddit gehört, dass sie ähnliches angestellt haben.

ChatGPT als Automatisierungsassistent

Sein Ziel war klar: Der Aufwand für seine Berichte sollte schwinden. Da er nicht die leiseste Ahnung hatte, wie er das angehen soll, hat er einfach ChatGPT gefragt, wie er vorgehen soll.

Wie ist er vorgegangen? Er hat mehrfach klargestellt, dass er keine Erfahrung mit Programmierung oder Makros hatte, bevor er angefangen hat. Doch die nötigen Kenntnisse in Visual Basic for Applications (VBA) und Excel Makros hat er sich angeblich innerhalb weniger Stunden erarbeitet - mit der Hilfe von ChatGPT:

»[ChatGPT] hat mir geholfen, einen Code in VBA zu schreiben, der die verschiedenen Aktionen beschreibt, die ich durchführe, den Code in Excel zu importieren und den Bericht in wenigen Minuten zu erstellen.«

Er hat damit angefangen, einfache Aufgaben in seinem Arbeitsablauf zu automatisieren, zum Beispiel das Löschen von überflüssigen Spalten und die Aufteilung von Elementen nach Kunden.

Im ChatGPT-Subreddit berichten Nutzer von ihren Erfahrungen mit der KI. (Bild: Adobe Stock - Ink Drop)

Diese ersten Schritte haben ihm angeblich einiges an Zeit gespart und ihn motiviert, weiterzumachen. Trotz seiner fehlenden Kenntnisse in der Programmierung investierte er Zeit und Energie, um einen Code in VBA zu schreiben und in Excel zu implementieren.

Wie sah das Ergebnis aus? Nach ein paar Monaten hat sich tearsofthekingodm dazu entschlossen, seinen gesamten Berichterstellungsprozess von Anfang bis Ende zu automatisieren.

Dazu hat er ein maßgeschneidertes Skript mit über 2000 Zeilen Code geschrieben, das auf der Arbeit der KI basiert. Mit nur einem Klick generiert er jetzt mehr als 15 Berichte mit über 250 Elementen in weniger als einer Minute.

Das Skript erstellt nicht nur die Berichte, sondern speichert sie auch in einem Ordner auf seinem Desktop und sendet sie per E-Mail, wobei die Versandzeit zufällig zwischen 10 und 18 Uhr festgelegt wird. Es fügt auch seine Signatur hinzu.

»Jetzt kann ich entspannen«

Wie verläuft sein Arbeitsalltag? Mit der vollständigen Automatisierung seiner Berichterstellung spart tearsofthekingodm nicht nur zwölf Stunden Arbeitszeit:

»Es ist wirklich verrückt. Als ich das erste Mal auf “Play” gedrückt habe und alles bereit machte, habe ich eine Träne vergossen, weil mir klar wurde, dass ich mich jetzt entspannen und auf die menschliche Seite meiner Arbeit konzentrieren kann.«

Er sagt, er erledigt Überprüfungen in weniger als fünf Minuten und kann den Rest seiner Arbeitszeit flexibler gestalten.

ChatGPT Logo. (Bild: OpenAI)

Jetzt arbeitet er angeblich nur noch rund 30 Stunden pro Woche und nutzt die gewonnene Freizeit, um sich selbst zu kümmern und sein Leben außerhalb der Arbeit zu genießen.

Wird er seine Arbeit teilen? Auf Anfragen anderer Nutzer hin, hat tearsofthekingodm klargestellt, dass er sein Script nicht teilen wird. Er meint, das sollte jeder selbst können:

»Ich habe sogar den Prompt "Erkläre es mir, als wäre ich 5 Jahre alt" verwendet«

Kann ich auch meine Arbeitszeit kürzen? Das ist natürlich stark von eurem Beruf abhängig. ChatGPT ist auf schriftliche Angaben beschränkt, kann euch aber viel beibringen und deutlich erklären.

Solltet ihr euren Alltag tatsächlich automatisieren wollen, kommt ihr um ein wenig Programmierung wohl kaum herum. Wie tearsofthekingodm aber bereits angemerkt hat, ist die Arbeit mit ChatGPT sehr einsteigerfreundlich.

Es ist schwer, euch genaue Prozesse nahezulegen, da die Anforderungen an jede Aufgabe und jeden Beruf sehr unterschiedlich sein dürften. Wir haben allerdings einige Artikel in petto, die euch die Werkzeuge für die »Arbeit« mit ChatGPT an die Hand geben:

Habt ihr schonmal ChatGPT oder andere KI-Chatbots genutzt? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gedenkt ihr auch, euren Alltag zu automatisieren, wenn auch nur teilweise? Ist das in eurem Berufsfeld überhaupt möglich? Wie würdet ihr an die Sache rangehen? Schreibt uns eure Meinungen und Erfahrungsberichte gerne unten in die Kommentare!