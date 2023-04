ChatGPT: 6 Prompts, die ihr unbedingt kennen solltet

ChatGPT kann viel, wenn ihr mit ihm zu kommunizieren wisst.

Der Chatbot ChatGPT von OpenAI wurde in kürzester Zeit zu einer der einflussreichsten Tech-Innovationen der Welt. Schon seit fast einem halben Jahr ist er für die Öffentlichkeit verfügbar und dennoch finden Nutzer immer noch nützliche und interessante Möglichkeiten, die KI für sich zu nutzen.

In diesem Artikel stellen wir euch sechs weitere Prompts vor, die ihr unbedingt kennen solltet.

Fortfahren-Funktion

Fangen wir mit einem sehr simplen, aber sehr wichtigen Prompt an, den viele Nutzer nicht kennen.

So eindrucksvoll ChatGPT auch ist, es ist nicht ohne Schwächen und Fehler. Wenn ihr den Chatbot öfter verwendet, werdet ihr sicher gemerkt haben, dass er bei längeren Antworten einfach aufhört und nicht weitermacht.

In solchen Fällen müsst ihr euren Prompt nicht wiederholen, sondern einfach »fahre fort, wo du aufgehört hast« oder auf Englisch »continue where you left off« eintippen.

ChatGPT als Akinator-Suchmaschine

Kennt jemand noch den Akinator? Dabei handelte es sich um ein Browserspiel, bei dem man sich eine Person vorstellt. Der Akinator, ein Djinn aus der Lampe, findet dann mit einigen Fragen heraus, an welche Person man gedacht hat.

(Bild: Akinator.com)

Als der Akinator das erste Mal bekannt wurde, hat viele umgeworfen, wie gut das funktioniert (dabei nutze es einfaches Ausschlussverfahren).

Mit ChatGPT könnt ihr den Spieß umdrehen und nach Dingen suchen, von denen ihr selbst nicht mehr genau wisst, wie sie heißen. Zum Beispiel vergessene Songtitel, Bilder, Geschichten, Spiele, Filme und Serien.

Voraussetzung für den Erfolg: Wonach ihr sucht, ist nicht nach September 2021 erschienen und ihr erinnert euch noch an ein paar Details - je mehr, desto besser. Ihr könnt ChatGPT auch anweisen, euch Fragen zu stellen, damit ihr gemeinsam auf eine Lösung kommen könnt.

Denkbar wäre beispielsweise: »Ich suche nach einem Song, der von einer Rockband gesungen wurde, in dem beschrieben wird, wie ein Astronaut durch das All driftet. Stelle mir Fragen, die ich versuche zu beantworten, damit wir herausfinden können, welcher Song es sein könnte«

Ergründet euer »Ikigai« mit ChatGPT

Das Ikigai stammt aus der japanischen Sprache und Kultur und beschreibt den Grund, warum ihr jeden Tag aus dem Bett steigt. Ganz trocken ausgedrückt ist es eine Berufsberatung, die sich auch auf andere Aspekte des Lebens übertragen lässt. Um es zu ergründen, müssen vier Fragen beantwortet werden:

Was ist deine Leidenschaft?

Worin bist du talentiert?

Wofür kannst du bezahlt werden?

Was brauchen die anderen Menschen der Welt?

Anschließend sucht man nach Überschneidungen der vier Antworten und kann so herausfinden, mit welcher Berufung oder mit welchem Ziel man am glücklichsten wird. Dank ChatGPT müsst ihr diese Analyse nicht selber machen.

Ein einfacher Befehl wie dieser hier reicht: »Ergründe mit mir mein Ikigai, indem du mir Fragen stellst und ich dir Antworten liefere«.

Nachdem ihr euer Ergebnis bekommen habt, könnt ihr Folgefragen stellen, euch Berufe vorschlagen lassen oder mit dem Chatbot zusammen ermitteln, ob ihr auf dem richtigen Weg seid.

Trainingspläne für das Fitnessstudio erstellen

Eines vorweg: In erster Linie solltet ihr euch an das Personal von eurem Fitnessstudio wenden, wenn ihr einen auf euch zugeschnittenen Trainingsplan haben wollt. In einigen Studios ist dieser Service allerdings kostenpflichtig - leisten kann sich das nicht jeder. In dem Fall kann euch der Chatbot von OpenAI aushelfen.

Dafür müsst ihr euch nur aufschreiben oder merken, welche Art von Trainingsmaschinen und anderes Equipment in eurem Studio vorhanden ist und dies ChatGPT mitteilen. In vielen Fitnessstudios sind diese nummeriert oder haben eine firmeninterne Bezeichnung.

Anschließend könnt ihr ChatGPT sagen, welche Geräte das Fitnessstudio besitzt und es anweisen, euch einen Trainingsplan zu erstellen, der auf euch zugeschnitten ist.

Ein Beispiel:

»Mein Fitnessstudio hat folgende Trainingsmaschinen:

1B = Beinpresse

2B = Brustpresse

3R = Rudermaschine

4Ba = Bauchmaschine

5Rü = Rückenstrecker

…

Erstelle mir einen Trainingsplan, der darauf abzielt, meinen Rücken zu stärken und mir beim Abnehmen hilft. Ich habe außerdem Knieschmerzen beim Treppensteigen und das sollte bei der Planerstellung berücksichtigt werden. Schreibe auf, wie viele Sätze und Wiederholungen ich pro Übung machen soll und wie oft ich den Trainingsplan pro Woche ausführen muss.

Nach der Planerstellung könnt ihr Folgefragen stellen oder euch diese bis nach dem Training aufsparen. Keine Frage ist zu blöd für den Chatbot. Solange ihr die Konversation nicht löscht, ist ChatGPT auch zukünftig in der Lage, sich auf den Plan zu beziehen.

Als Bonus ist es zudem möglich, den Trainingsplan tabellarisch zu erstellen. Weist ChatGPT einfach darauf hin, dass ihr den Plan in Tabellenform haben wollt.

Bevor ihr mit dem Training tatsächlich loslegt, solltet ihr die Vorschläge von ChatGPT aber noch einmal mit gesundem Menschenverstand prüfen: Ist das, was der Textbot vorschlägt, tatsächlich sinnvoll und schaffbar? So könnt ihr unnötigen Verletzungen vorbeugen.

Texte benoten und bewerten

Nicht nur könnt ihr mit ChatGPT jeden Text auf Fehler überprüfen lassen oder den Schreibstil verbessern. Der Chatbot ist auch in der Lage, euer Geschriebenes zu beurteilen, zu benoten und zu bewerten.

Dabei lassen sich Kriterien festlegen, nach denen ChatGPT euren Text beurteilen soll. Am allerbesten funktioniert es, wenn ihr möglichst genau beschreibt, was bewertet werden soll und wie.

Zum Beispiel: Ich habe eine meiner Einleitungen für einen anderen Artikel nach Schreibstil, Verständlichkeit und Kreativität bewerten lassen und von ChatGPT eine Punktzahl von 1 bis 100 gefordert. Das Ergebnis sollte anschließend auch begründet werden. Demnach erhielt mein Text eine Punktzahl von 85 und könnte besser abschneiden, wenn er kreativer wäre.

Als Folge-Prompt habe ich den Bot gebeten, die Einleitung nochmal so zu schreiben, dass sie eine volle Punktzahl erreichen würde. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! So kann man als Autor lernen, wie man den eigenen Schreibstil verbessert.

ChatGPT-Version Meine Einleitung

Natürlich sollte man sich nicht komplett auf den Chatbot verlassen. Nur weil dieser eure Texterörterung mit einer Schulnote 1 bewertet, heißt das nicht, dass der Dozent oder Lehrer dieselbe Meinung haben wird. Dennoch ist es ein nützlicher Anhaltspunkt.

Maximiert eure Chancen auf dem Stellen- und Immobilienmarkt

ChatGPT ist ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Erstellung von Bewerbungs- und Motivationsschreiben. Damit das Schreiben optimal auf die Stellen- oder Wohnungsanzeige abgestimmt werden kann, ist es sehr wichtig, dem Bot möglichst viele relevante Informationen von euch zur Verfügung zu stellen.

Dazu zählen beispielsweise, warum ihr euch für die Stelle / Wohnung interessiert, welche Hard- und Softskills ihr besitzt oder warum ihr besonders gut auf die Beschreibung passt.

Anschließend weist ihr den Chatbot an, dass er euch ein Bewerbungs- oder Motivationsschreiben für die von euch ausgewählte Stellen- oder Wohnungsanzeige verfasst. Kopiert dann den Text der Stellen- oder Wohnungsanzeige und fügt ihn in das Chatfenster von ChatGPT ein.

Das Ergebnis kann nach Belieben abgeändert oder mit dem Bot zusammen nachbearbeitet werden.

Wenn ihr mehr nützliche ChatGPT-Prompts lernen möchtet, dann schaut mal in hier rein:

Dies ist nur ein winziger Ausschnitt von dem, was alles möglich ist mit dem Chatbot von OpenAI. Kennt ihr noch weitere Prompts, die nützlich, interessant oder einfach unterhaltsam sind? Teilt sie mit uns und der Community in den Kommentaren und erzählt eure Geschichten, wie ihr ChatGPT schon benutzt habt und wie es euch weiterhelfen konnte!