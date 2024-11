Vom Containerschiff zur Superyacht – Die Firma hinter Jeff Bezos Yacht baut nun 150 Meter lange Yachten

Recycling mal etwas anders. (Bild: Adobe Stock - JWolf)

150 Meter lang sind die Superyachten, die von der niederländischen Werft Oceano in Zusammenarbeit mit dem italienischen Designstudio Mario Biferali Yacht Design entworfen werden. Da passt so einiges drauf. Kein Wunder, denn ihr Ursprung liegt im Gütertransport.

Jeff Bezos' Yacht misst stolze 125 Meter und ist im Vergleich zu dem neuen Projekt der Werft Oceano noch relativ kurz. Anthos heißt das neue Schiffskonzept, bei dem Handelsschiffe in Luxusyachten umgebaut werden. Aus einem 10.630-GT-Containerschiff wird nun so eine Yacht, die damit zur Designserie »Nacht« gehört.

Was macht dieses Konzept so besonders?

Die Idee ist, Handelsschiffen neues Leben einzuhauchen. Die Rede ist von postindustriellem Design . Große Containerschiffe werden zu Luxusyachten.

Die Bruttoraumzahl (GT) steht bei Schiffen für das Volumen aller geschlossenen Räume an Bord, nicht das Gewicht. Mit einem Wert von 10.630 gehört dieses Schiff zu den mittelgroßen Frachtschiffen und hat in etwa die Größe eines 4-bis 5-stöckigen Gebäudekomplexes.

Neben den Yachten

Azzam (ca. 181 m)

Eclipse (ca. 162 m)

gehört diese zu den größten Yachten auf der Welt. Der Name des Konzepts Anthos stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet »Blume«. Mit diesem Namen soll das Konzept des Neuanfangs widergespiegelt werden.

Welcher Luxus findet sich an Bord?

Zu einem die Länge. So ein Schiff ist ungefähr so lang wie ein Fußballfeld plus ein Drittel. Darauf verteilt sind:

eine mehrstöckige Wohnung mit 360-Grad-Aussicht,

ein Sonnendeck,

mehrere VIP-Suiten,

ein Hubschrauberlandeplatz,

ein Swimmingpool,

Sportplätze

sowie ein Kino, ein Wellnessbereich und ein Fitnessraum. Die Yacht hat Platz für 54 Besatzungsmitglieder und ist nicht nur dem Luxus vorbehalten. Es gibt ebenso Räume, die auch zu Forschungszwecken, Telearbeit und philanthropischen Projekten genutzt werden können.