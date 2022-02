Es soll ja Leute geben, die ein Videospiel erst so richtig genießen können, wenn es nahezu schmerzhaft schwer ist. Wohl einer der Gründe, warum der Metroidvania-Souls-Mix Hollow Knight eines der beliebtesten und wichtigsten Indiespiele überhaupt ist! Aber es gibt noch wesentlich mehr Gründe, wieso Hollow Knight mittlerweile über seinem Geheimtipp-Status hinauswachsen konnte.

Unsere YouTube- und Twitch-Kollegin Natascha beißt sich jedenfalls liebend gern an Hollow Knight die Zähne aus - obwohl sie es noch nie beenden konnte. Das liegt unter anderem an der tiefen Lore, die sie schwer an Dark Souls erinnert. Was das Spiel für sie so einzigartig macht, hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Link zum Podcast-Inhalt

Wenn ihr Natascha live beim Spielen von Hollow Knight zusehen wollt, dann schaut doch mal auf ihrem Twitch-Kanal vorbei!

Mehr »Was spielst du so?«

