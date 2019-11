Wegen Ankündigung von Half-Life: Alyx: Valve Index teilweise ausverkauft

Nach einem etwas holprigen Marktstart mit Lieferproblemen kontte Valve zwischenzeitlich die Nachfrage nach dem eigenen VR-Headset Index VR zufriedenstellen. Das Angebot im Steam-Shop versprach die letzten Monate stets eine sofortige Lieferung.

Doch die Ankündigung des Virtual-Reality-Titels Half-Life: Alyx trieb offenbar die Nachfrage nach der Valve Index VR in Folge spürbar in die Höhe. Denn laut einem Bericht von RoadtoVR sind die Pakete mit Headset, Controller und die Kombination aus beidem in den Steam-Shops für die USA und für Kanada ausverkauft.

Valve hatte bei der Ankündigung von Half-Life: Alyx versprochen, das Spiel kostenlos an alle Besitzer von Index-Hardware (Headset oder Controller oder beides) ausliefern zu wollen. Außerdem soll der VR-Titel zwar mit anderen VR-Plattformen funktionieren, mit der Valve Index aber wegen deren Finger-Tracking-Controller besonders gut spielbar sein.

Nordamerika leer, Europa kann noch kaufen

Wer eines der drei Pakete kaufen möchte, bekommt derzeit lediglich die Meldung »Back in Stock soon« (bald wieder lieferbar) zu Gesicht. Valve gibt allerdings keinen konkreten Liefertermin an. Lediglich das Valve Index VR Kit (bestehend aus Headset, Controllern und Basisstation) lässt sich noch bestellen - allerdings steht hier der Vermerk »expect delivery before December 25th« (Lieferung voraussichtlich vor dem 25. Dezember).

Der Lieferengpass hat offenbar Europa (noch) nicht erreicht: Die Steam-Shops in Großbritannien, Italien und Deutschland listen die Lieferbarkeit aller Valve-Index-Pakete momentan mit einer Lieferzeit von vier bis acht Werktagen, was der Norm entspricht.



Falls ihr aber das Index-Headset aber auf eurer Wunschliste für Weihnachten stehen habt, solltet ihr euch mit dem Kauf eventuell beeilen.

Mehr zum Thema: