Half-Life Alyx ohne VR: Fans bringen den Shooter-Meilenstein auf normale Monitore

Eine neue Mod, die Half-Life: Alyx vom VR-Zwang befreit, hat einen weiteren Meilenstein erreicht.

Half-Life: Alyx ist ein Meilenstein für VR-Spiele, aber auch für Shooter. Doch um das Spiel überhaupt spielen zu können, ist entsprechende Hardware notwendig. Damit bleibt die Spielerschaft des Valve-Titels verhältnismäßig eingeschränkt - Fans ändern das mithilfe ihrer eigens entwickelten Mod.

Half-Life: Alyx - aber ohne VR-Zwang

Das Projekt des GB_2 Development Team macht Half-Life: Alyx komplett ohne VR spielbar. Voraussetzung, um die kostenlose Mod zu nutzen, ist natürlich das Hauptspiel auf Steam zu besitzen. Wollt oder könnt ihr euch teure VR-Hardware nicht leisten oder habt Probleme mit dem Spielen in der Virtual Reality, könnte die Mod also durchaus interessant für euch sein - zum Download auf Moddb kommt ihr hier.

Wie genau das aussieht, erfahrt ihr im folgenden Gameplay-Video von GB_2:

Shooter-Fans sollten dabei natürlich beachten: Half-Life: Alyx ist natürlich dafür gedacht, in VR gespielt zu werden. In Bezug auf das Gameplay oder die Atmosphäre müsst ihr euch entsprechend auf Abstriche oder zumindest Kompromisse einstellen.

Für das Erspielen aller Achievements ist VR außerdem unabdinglich und ihr könnt keinen bereits vorhandenen Spielstand verwenden. Wollt ihr euch also an Half-Life: Alyx ohne Virtual Reality-Headset probieren, müsst ihr ein neues Savegame anlegen.

Nicht das erste Non-VR-Projekt zu Alyx

Nein, komplett neu ist die Idee natürlich nicht. Schon kurz nach Release von Half-Life: Alyx probierten sich bereits andere Shooter-Fans daran, das VR-Spiel ohne VR spielbar zu machen. Wir berichteten zum Beispiel schon vor drei Jahren über vergleichbare Mod-Projekte.

Besonders spannend am Projekt von GB_2 ist allerdings, dass die Mod komplett ohne Cheats oder NoClip-Tricks nutzbar ist und die Entwickler weiter daran arbeiten. Zwar lässt sich Half-Life: Alyx dank der Mod von Anfang bis Ende ohne VR-Headset spielen, damit ist das Team dahinter aber noch nicht komplett zufrieden.

So kann es noch immer zu Bugs oder kleineren Problemen kommen, welche die Modder in Zukunft beheben wollen. In Zukunft will man zum Beispiel das HUD überarbeiten, die Animationen verbessern und eben etwaige Spielfehler ausbügeln.

Übrigens: Wie es mit Half-Life nach Alyx (hoffentlich) weitergeht und was bei Valve sonst noch so passiert, erfahrt ihr unter den oben verlinkten Artikeln. Wer weiß: Vielleicht kommt ja tatsächlich irgendwann ein richtiges Half-Life 3?

Was haltet ihr von der Mod, Half-Life: Alyx ohne Virtual Reality-Headset spielbar zu machen? Habt ihr den Shooter bereits ausprobiert - vielleicht sogar mit oder ohne VR? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!