The Elder Scrolls 5: Skyrim, The Witcher 3, GTA 5, Call of Duty 4: Modern Warfare: Was haben diese Spiele gemeinsam? Richtig, keines davon schafft es in die 20 besten Steam-Spiele nach User-Wertungen. Denn dort tummeln sich stattdessen Community-Lieblinge wie Mount & Blade: Warband oder Factorio, Indie-Highlights wie Stardew Valley und Terraria oder, nun, Kuriositäten wie die Henry Stickmin Collection, People Playground oder Helltaker. Insbesondere Helltaker.

Im Podcast scrollen Micha und Géraldine durch die Top 20 und besprechen die Spiele. Warum etwa hat Slay the Spire Micha gezeigt, wie blöd er ist? Warum hat Géraldine von ihrem ersten Durchlauf durch Stardew Valley fast nichts mitbekommen? Und warum gibt es im Totally Accurate Battle Simulator keine Fettbären?

Unsere Top 20 basiert übrigens nicht auf dem Beliebtheits-Ranking von Steam selbst, sondern auf dem Algorithmus von SteamDB. Und sie ist eine Momentaufnahme, denn es gibt viel Bewegung! The Witcher 3 etwa wurde erst kürzlich aus dem Spitzenfeld gekegelt - wahrscheinlich mit weltpolitischem Hintergrund.

Gemeinsamkeiten bei den 20 bestbewerteten Spielen stellen wir aber auch fest: Viele davon sind nischig, bedienen gezielt die Vorlieben ihrer jeweiligen Zielgruppe und stammen von Entwicklerteams, die viel mit der Community kommunizieren. Außerdem sind die Spiele oft humorvoll - oder blutig. Wir schauen dich an, People Playground.

Eine Sonderstellung in den Top 20 hat Valve selbst, das gleich mit vier Spielen vertreten ist: Left 4 Dead 2, Half-Life: Alyx, Portal und Portal 2. Aber gut, das ist ja auch ein Heimspiel. Und Portal gehört einfach ins Spitzenfeld, nachdem wir das Puzzlespiel bereits zum besten Spiel aller Zeiten gewählt haben:

