Wer dachte, bei Saugrobotern gibt es nichts Neues mehr, sollte sich dieses Roborock-Patent ansehen

Ein neues Patent des Saugroboter-Hersteller Roborock macht stutzig. (Quelle: Roborock via Google Patents)

Der chinesische Hersteller Roborock hat ein neues Patent für Saugroboter angemeldet: Ein mechanischer Arm könnte in künftigen Modellen für erweiterte Funktionen sorgen.

Die allgemeine Funktionsweise von Saugrobotern hat sich in den vergangenen Jahren nicht groß verändert: Gerät aufstellen, auf Start drücken und los geht die Reinigung. Ein neues Patent sorgt aber nun für etwas mehr Bewegung, denn der chinesischer Hersteller Roborock will einen mechanischen Arm an den Saugroboter anbringen.

Unseren ausführlichen Test zum Roborock S7 Pro Ultra findet ihr hier:

Der Roborock S7 Pro Ultra hat drei Monate unser Haus geputzt - Lohnt sich der selbstreinigende Roboter?

Roborock-Patent: Wall-E, bist du's?

Auf den Patentbildern werden leichte Erinnerungen zum Pixar-Film Wall-E wach, denn die Konstruktion soll laut der Beschreibung nicht nur beweglich sein, sondern auch mithilfe einer Greifvorrichtung Dinge anheben.

Der Arm selbst soll zudem mit einer Kamera ausgestattet sein, die als »Auge« des Roboterarms diene. Außerdem lasse sich die Konstruktion vollständig einfahren, sodass der Roboter weniger klobig ausschaut und beim Ladevorgang weniger Platz benötigt.

Was ein mechanischer Arm bei Saugrobotern bringen könnte

Aus der Patentbeschreibung wird indes nicht wirklich klar, wofür der Arm gut sein soll. Denkbar wäre etwa eine Funktion als eine Art Zange, mit der größerer, nicht einsaugbare Müll aus dem Weg geräumt werden könnte.

Mit etwas Fantasie ließe sich der Arm auch als zusätzlicher Staubwedel nutzen, indem ein entsprechendes Staubtuch angebracht wird, das dann je nach Länge der Konstruktion unter anderem Tische wischen könnte. In diesem Kontext würde auch die Kamera in der Greifvorrichtung Sinn ergeben, um etwaige Hindernisse zu erkennen und nach Möglichkeit nicht umzuwerfen.

Roborock selbst schweigt grundsätzlich zur Patentanmeldung. Ohnehin ist fraglich, ob die Konstruktion überhaupt jemals zur Anwendung kommen wird - schließlich bedeutet ein registriertes Patent nicht automatisch, dass es dieses auch zur Marktreife schafft.

Habt ihr einen Saugroboter zu Hause? Welche Features vermisst ihr in den Geräten? Wofür könnte die frisch patentierte Konstruktion noch genutzt werden? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!