WhatsApp kommt bald endlich auch für Smartwatches

Jahrelang haben wir darauf gewartet!

Es mag unglaublich klingen, aber bisher gab es keine App für WhatsApp auf Smartwatches. Mit der Google I/O hat sich das schlagartig geändert.

Betatester dürfen bereits ihre Finger an die Software legen, die für neuere Smartwatches wie die Pixel Watch oder Galaxy Watch 5 verfügbar ist.

Einmal über einen 8-stelligen Code eingerichtet, bietet die Software zahlreiche Funktionen und Widgets. Ach ja, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt auch nach Synchronisation mit der Uhr erhalten.

Was kann WhatsApp auf Wear OS?

Bisher funktioniert WhatsApp auf smarten Armbanduhren ausschließlich über Notifications. Das heißt: Ihr könnt auf eine eingegangene Nachricht reagieren - und das war's.

Die native WhatsApp-App ändert das.

Das ist neu: Die Uhr zeigt euch nun die letzten zehn Chats mit jeweils einer kurzen Vorschau der letzten Nachricht. Öffnet ihr einen davon, lest ihr wie am Handy auch den Verlauf.

Der gravierende Unterschied: Nicht nur Nachrichten werden angezeigt, sondern auch Emojis, Fotos und Sticker. Besonders ärgerlich ist es derzeit nämlich, dass Smartwatches keine Fotos anzeigen können. So muss man schließlich doch zum Smartphone greifen.

Das geht nicht: GIFs und Videos werden momentan noch nicht unterstützt, stattdessen bekommt ihr ein Message unsupported .

Quelle: Rita El Khoury / Android Authority

Natürlich dürft ihr auch auf Nachrichten über die Watch antworten.

Besser noch.

Sprachnachrichten werden ebenfalls unterstützt.

Quelle: Rita El Khoury / Android Authority

Richtig gelesen: WhatsApp auf Wear OS lässt euch Sprachnachrichten anhören und aufnehmen, ohne das Handy in die Hand nehmen zu müssen. Kein Tippen auf einer winzigen Tastatur mehr. Das könnte das Kommunizieren über die Smartwatch nachhaltig verändern.

Auch an Komfortfunktionen wurde gedacht: Ungelesene Nachrichten lassen sich auf Wunsch direkt auf dem Watchface anzeigen. So seht ihr sofort, ob jemand auf eure Antwort wartet. Natürlich dient das Widget auch als Shortcut direkt in die App.

Quelle: Rita El Khoury / Android Authority

Ebenfalls neu: Tile-Support.

Quelle: Rita El Khoury / Android Authority

Ihr dürft wahlweise zwischen zwei Kacheln wählen. Entweder die letzten fünf Chats inklusive Shortcut, oder die letzten drei Chats mit der Möglichkeit, eine Sprachnachricht an jeweils einen davon zu schicken.

Wann wird WhatsApp für Wear OS für alle verfügbar?

Momentan befindet sich die Software in der Beta-Phase. Nur ausgewählte User dürfen die Funktionen testen. Wann es für alle verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

In unserem Live-Ticker könnt ihr alles zur Google I/O noch mal nachlesen.

Quelle: Android Authority

Bei der Google I/O war KI der große Star des Abends, doch eine native WhatsApp-App für Smartwatches ist das, worauf viele von uns gewartet haben. An die Smartwatch-Trägerinnen und -Träger unter euch: Nutzt ihr den Nachrichtendienst über die Uhr? Oder greift ihr doch zum Handy? Und glaubt ihr, dass eine native App die Kommunikation einfacher macht? Die Kommentarspalte ist offen!