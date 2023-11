Änderung bei WhatApp: Eine bislang kostenlose Funktion könnte euch bei Android bald Geld kosten

Wenn WhatsApp Backups in eurem Google-Drive macht, überwiegt diese Frage vielleicht die eigene Faulheit: Was kann ich löschen, damit ich nicht zahlen muss? (Foto von Dima Solomin auf Unsplash)

Im Hilfebereich von WhatsApp wurde angekündigt, dass in den kommenden Monaten eine Veränderung für die Backup-Speicherung ansteht. Dabei wird mit 30-tägiger Vorwarnung angekündigt, dass sich euer Speicherort ändern wird.

Wo werden künftig WhatsApp-Backups gesichert?

WhatsApp ist eigentlich eine kostenfreie App und sicherte auch eure Backups kostenlos. Jetzt hat das zur Meta-Gruppe gehörende Unternehmen angekündigt, dass eure Backups zukünftig zur Google Drive Datenmenge zählen werden, statt wie bisher kostenlos mitgespeichert zu werden.

Zur Einordnung: Jedes Google Drive Konto besitzt standardmäßig kostenfreie 15 Gigabyte, die ihr belegen dürft. Solltet ihr dieses Volumen überschreiten, müsst ihr für weitere 100 GB pro Monat 1,99 Euro zahlen.

15 GB sind schnell erreicht, wenn ihr große Bildermengen über WhatsApp bekommt oder verschickt und diese so über die Chats gesichert werden.

Für wen gilt das und ab wann?

Für alle Beta-Nutzer soll diese Änderung bereits ab dem Dezember 2023 gelten und dann im Laufe des ersten Halbjahres 2024 allmählich für alle anderen WhatsApp-Benutzer ausgerollt werden.

Sollte es euren Account treffen, werdet ihr mit einem kleinen Banner im Bereich der Einstellungen unter Chats und Chat-Backup informiert.

Falls ihr nicht damit einverstanden seid, könnt ihr eure Nachrichten immer noch mithilfe der Übertragungsfunktion von WhatsApp zwischen Android-Geräten übertragen.

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr euer Handy noch besitzt – oder dieses funktionsfähig ist – und beide Geräte mindestens auf der Android-Version 6 laufen und Wi-Fi Direct können. Das neue Smartphone darf vor der Migration nicht bei WhatsApp registriert sein.

Was denkt ihr über diese Änderungen, dass die Backups eurer Chats bald zur Google Drive Datenmenge gehören? Bezahlt ihr schon für die 100 GB extra bei Google Drive und es kann euch egal sein? Löscht ihr auch keine noch so alten Bilder oder denkt ihr jetzt vielleicht sogar um? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.