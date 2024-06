Neues PS5-Update 9.40 beseitigt endlich nervige Hürde bei Discord

Discord kommt endlich vollständig auf eure PS5. (Bild: AdobeStock - wachiwit | Flaticon - Freepik)

Mit dem Update 9.40, das gestern angekündigt wurde, bringt Sony einige Neuerungen auf eure Konsole. Die wohl größte Veränderung betrifft die Kommunikations-App Discord, doch nicht nur das.

Warum ist das wichtig? Bisher konntet ihr zwar schon Discord auf der PS5 nutzen, doch das hat bisher immer ein Handy oder PC in der Nähe gebraucht. Das ändert sich jetzt.

Discord endlich vollständig auf der PS5

Im Detail: Erst im März wurde Discord in das Betriebssystem der PS5 integriert (via GamePro). Seitdem könnt ihr euren PSN-Account mit Discord verknüpfen. Trotzdem bestand die Hürde, mit dem eben erwähnten Zweitgerät.

Mit dem Update 9.40 wird Discord allerdings vollständig auf die Plattform gehievt. Nun könnt ihr direkt auf eurer PS5 Chats beitreten und bekommt auch Benachrichtigungen, wenn ihr angerufen werdet.

Party-Fenster seht ihr mit dem neuen Update eure Server und Kontakte. (Bild: Sony)

Wann kommt das Update? Das Update wird ab sofort und in den kommenden Wochen ausgerollt. Es kann also noch etwas dauern, bis es bei euch ankommt, denn zuerst ist Asien mit dem Update dran, dann sind wir in Europa an der Reihe.

Wie nutze ich Discord auf der PS5? Um eure Freunde per Discord zu kontaktieren, müsst ihr im Control Center der PS5 in die Registerkarte mit dem Discord-Symbol wechseln.

Anschließend wählt ihr den Server oder die DM-Gruppe aus und schließlich den Sprachkanal, in dem ihr euch unterhalten wollt.

PSN-Profil teilen

Mit dem Update 9.40 kommt außerdem eine Funktion, mit der ihr euer PSN-Profil in »jeder Messaging- oder sozialen App« teilen könnt.

Ab sofort könnt ihr euer Profil leichter teilen. (Bild: Sony)

Wie teile ich mein PSN-Profil? Dazu geht ihr auf euer Profil in der PlayStation-App oder auf der PS5-Konsole und wählt »Profil teilen« aus. Dann erscheint ein Fenster mit QR-Code und möglichen Apps, in denen ihr das Profil teilen könnt. Ähnlich kennt ihr es auch schon von diversen anderen »Teilen«-Optionen.