WhatsApp führt passend zu Silvester ein Standard-Emoji ein, das euch Zeit spart

Gerade zu Neujahr werden eine Menge Glückwunsche per WhatsApp verschickt - dieses Jahr könnt ihr euch Zeit sparen. (Quelle: Adobe Stock)

Morgen Weihnachten, kommende Woche Silvester. Es steht uns eine Zeit der vielen Grußnachrichten bevor. Zwar müssen wir dank Messengern keine Karten mehr schreiben. Aber dafür trudeln die kommenden Tage umso mehr "Frohe(s)..."-Nachrichten von allen Seiten ein.

WhatsApp hat für diese Zeit ein altbekanntes Emoji in seine Standardleiste aufgenommen. Außerdem bietet uns der Messenger jetzt mit der Konfetti-Kanone und zwei weiteren Emojis eine dynamische Animation für stimmungsvolle Festtage.

Weniger Herumsuchen über die Feiertage

WABetaInfo berichtet, dass WhatsApp über die Feiertage das Konfetti-Kanonen-Emoji in die Leiste mit den Standard-Reaktionen aufnimmt.

Das bedeutet: Drückt ihr länger auf eine Nachricht, öffnet sich die Emoji-Leiste. Dort taucht nun neben den sechs Standard-Emojis an siebter Stelle die Konfetti-Kanone auf.

So sieht das Konfetti-Kanonen-Emoji in der Standardleiste auf Android und iOS aus. (Quelle: WABetaInfo)

WhatsApp möchte so den Chat vereinfachen. Mit dem Emoji in der Standardleiste spart ihr euch langes Herumsuchen in der Auswahl. Das könnte bei vielen Standard-Grußnachrichten über Weihnachten und Silvester tatsächlich Zeit sparen.

Lasst es Konfetti regnen

Außerdem kommt die Konfetti-Kanone, ebenso wie das Party-Emoji und der Konfetti-Ball, mit einer Animation. Reagiert ihr mit einem der drei Emojis auf eine Nachricht, dann regnet es Konfetti in eurem Chat. Auch das lässt eine einfache Reaktion per Emoji etwas festlicher wirken.

Die Konfetti-Animation ist bereits für alle drei Emojis verfügbar - aber nur, wenn man mit einem der Emojis auf eine Nachricht reagiert.

Nur über die Feiertage

WABetaInfo geht davon aus, dass diese Feature-Experimente für weitere Verbesserungen der Emoji-Reaktionen da sind. Vermutlich verschwindet das Konfetti-Kanonen-Emoji aber nach den Feiertagen wieder aus der Standard-Suchleiste. Immerhin bleibt die Konfetti-Animation aber vermutlich als Feature der drei Feier-Emojis.