WhatsApp schränkt Screenshots innerhalb der App ein - das ändert sich

WhatsApp schränkt Screenshots ein. (Bild: Miquel über Adobe Stock)

WhatsApp rollt gerade ein neues Update aus, das die App nicht um eine Funktion erweitert, sondern eine wegnimmt.

Es geht um das Erstellen von Screenshots. Zukünftig ist es nicht mehr erlaubt, Bildschirmaufnahmen von Profilbildern zu machen.

In einem jüngsten Update, über das Android Police berichtete, hat WhatsApp eine neue Sicherheitsfunktion für seine Android-App eingeführt. Nutzer, die versuchen, einen Screenshot von einem Profilbild eines Kontaktes zu machen, stoßen nun auf eine Fehlermeldung.

Wir haben es bei uns ausprobiert und bei drei von vier Android-Handys hat die Screenshot-Funktion beim Anzeigen von Profilbildern in der Vollbildansicht nicht mehr funktioniert. Bei einem Handy erschien die Meldung »Die App lässt keine Screenshots zu«. Bei den anderen erschien keine Fehlermeldung. Stattdessen war das gemachte Bildschirmfoto einfach Schwarz.

Bei dieser Vorschau sind Screenshots noch möglich. Tippt ihr auf das Bild, um es in Vollbild anzuzeigen, wird die Funktion blockiert.

Es scheint, als würde das Update also in Wellen ausgerollt werden. Tippt man in der Chatübersicht auf das Profilbild von einem Kontakt, wird nur ein kleines Vorschaubild angezeigt. Hier funktioniert die Screenshot-Funktion noch.

Zusätzlich haben wir die App auf zwei iPhones getestet und hier gab es bisher keine Screenshot-Einschränkungen. Wir gehen allerdings davon aus, dass auch die iOS-App das Update erhalten wird.

Warum führt Meta diese Änderung ein?

Sehr wahrscheinlich will Meta mit dieser Änderung Datenschutzprobleme und Identitätsdiebstahl erschweren. Andere plattformübergreifende Messaging-Dienste wie Telegram und Signal haben bis jetzt eine uneingeschränkte Screenshot-Funktion.

Für noch mehr Datenschutz könnt ihr übrigens einstellen, wer euer Profilbild sehen kann und wer nicht. Tippt dafür auf das Drei-Punkt-Menü oben links und dann navigiert zu Einstellungen → Datenschutz → Profilbild.

Ist diese Änderung bei euch schon live? Teilt es mit uns in den Kommentaren und was ihr davon haltet!