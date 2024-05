Der WhatsApp-Status hat zuletzt ein großes Update bekommen, ist jetzt auf gleich drei Arten besser

WhatsApp verbessert den Status im neuesten Update. (Quelle: stock.adobe.com - bongkarn)

In den vergangenen Tagen hat WhatsApp den Status-Bereich ordentlich überarbeitet. Auf X (vormals Twitter) kündigte man ein neues Update an, das nach und nach für alle Nutzer ausgerollt wird.

Das Update bringt gleich mehrere größere Neuerungen:

Die Länge von Sprachnachrichten im Status wurde von 30 Sekunden auf 1 Minute erhöht

Videos dürfen jetzt ebenfalls eine Länge von einer Minute sein

Neue Formatierungsoptionen bringen Farbe und neue Schriftarten in den Status.

Gut zu wissen: Das Update wird momentan an alle Nutzer ausgerollt. Neue Funktionen werden in der Regel nach und nach freigeschaltet. Es kann also etwas dauern, bis alle neuen Funktionen im Status verfügbar sind.

Die Funktionen sind dann unter dem Reiter Aktuelles in WhatsApp zu finden. Um die neuen Formatierungsoptionen zu testen, geht ihr wie folgt vor:

Klickt auf Aktuelles , Status Wählt ein Foto aus oder macht ein neues. Aktiviert das T -Symbol, um Text und Formatierungen hinzuzufügen. Die folgenden Optionen sind vorhanden: Speichert das neue Bild, indem ihr fertig auswählt.

Wählt eine von acht Schriftarten aus.

Passt die Größe der Schrift an. Wählt eine von 24 verschiedenen Farben aus. Platziert den Text links, zentriert, oder rechts auf dem Bild.

Die Option, den Text frei auf dem Bild zu platzieren fehlt.

Per Trick postet ihr längere Videos oder Sprachnachrichten

Das 30-Sekunden Limit von Sprachnachrichten und Videos wurde auf 1 Minute erhöht. Mit einem Trick können sogar noch längere Videos im Status geteilt werden.

Hierfür nehmt ihr ein längeres Video auf und teilt es dann in Abschnitte auf. Dabei helfen kostenlose Apps wie Video Splitter. Die Abschnitte postet ihr dann in der korrekten Reihenfolge im Status.

Was haltet ihr von dem Statusupdate? Nutzt ihr die Funktion Aktuelles in WhatsApp? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.