WhatsApp: Über 100 neue Nachrichten im Gruppenchat? Ein neues Feature erspart euch das Nachlesen

Dank Meta AI müsst ihr euch nicht mehr durch unzählige ungelesene Nachrichten arbeiten. (Bildquelle: Meta)

Seit letzten Monat können erste WhatsApp-Tester Chatverläufe per KI zusammenfassen lassen. Damit soll es einfacher werden, schnell Überblick über eine große Anzahl ungelesener Nachrichten zu erhalten.

Das ist passiert: WhatsApp hat die neue Funktion offiziell vorgestellt. Sie wird bereits für Nutzern in den USA aktiviert, sofern Englisch als Sprache eingestellt ist.

So funktioniert die Zusammenfassung: Ruft ihr einen Chat mit ungelesenen Nachrichten auf, könnt ihr den blauen Kreis aktivieren, um eine von Meta KI erstellte Zusammenfassung zu erhalten. Die Zusammenfassung wird daraufhin nach der Verarbeitung direkt im Chat oder im Kanal angezeigt.

Dies soll in einzelnen Chats, Gruppenchats sowie Kanälen funktionieren, und euch schnell auf den neusten Stand bringen. Vor allem in Kanälen und Gruppenchats könnte die neue Funktion hilfreich sein und euch Zeit sparen.

Aber Achtung: WhatsApp gibt an, dass die neue Funktion bisher nur für Nutzer in den USA freigeschaltet wird. Weitere Regionen sollen aber noch in diesem Jahr folgen.

Keine Bedenken bei der Privatsphäre

WhatsApp gibt an, dass die künstliche Intelligenz die Zusammenfassung erstellt, ohne dass Meta oder WhatsApp »jemals die Nachrichten oder die privaten Zusammenfassungen sehen würden«. Auch Chatteilnehmer würden keinen Zugriff auf die Zusammenfassungen haben oder merken, wenn Teilnehmer Zusammenfassungen per KI erstellen.

WhatsApp nutzt dafür ein Feature, welches die Entwickler »Private Processing«, auf Deutsch Private Verarbeitung , nennen. Dabei werden die Daten in einer sicheren Cloud-Umgebung verarbeitet, die durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt ist.

Die Verarbeitung soll anonym sein, es werden keine Daten nach der Sitzung gespeichert und unabhängige Sicherheitsforscher sollen das System überprüfen können, um Transparenz zu gewährleisten. Ein technisches Dokument (auf Englisch) gibt detaillierte Einblicke in die Technologie.

Wann die neue Zusammenfassungs-Funktion nach Deutschland kommt, hat WhatsApp noch nicht verkündet.

Nun seid ihr gefragt. Nutzt ihr WhatsApp und Meta AI bereits? Was haltet ihr davon, ungelesene Nachrichten per KI zusammenfassen zu lassen? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.