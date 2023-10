WhatsApp: Bald könnt ihr mit einem Klick zwischen zwei Konten wechseln

WhatsApp ermöglicht euch bald das Wechseln zwischen Arbeit und Privat-Account - über einen simplen Haken (Foto von Dima Solomin auf Unsplash)

Mark Zuckerberg, CEO von Meta, hat eine Neuigkeit gepostet, die viele von euch freuen könnte. Er kündigt Änderungen für WhatsApp an, die sich vor allem an diejenigen richten, die vielleicht auch nach Feierabend erreichbar bleiben müssen.

Endlich einfach wechseln – das war davor nur über Umwege möglich

Wer vorher mühsam zwischen seinem Arbeits-WhatsApp-Account und Privat hin und her wechseln musste, aufgepasst. Kurz und bündig zeigt Mark Zuckerberg, wie das Ganze in Zukunft funktionieren wird:

So einfach soll es gehen: Haken setzen und fertig (Quelle: Meta; Mark Zuckerberg)

Natürlich ist ein Arbeits-Smartphone wichtig, um Berufsleben und Privates nicht zu vermischen. In manchen Berufen ist es aber unabdingbar, erreichbar zu bleiben. In diesen Fällen mussten bisher entweder zwei Geräte herumgeschleppt werden oder der Account umständlich gewechselt werden.

Dieses neue Feature soll es jetzt ermöglichen, von einem Smartphone auf zwei Accounts gleichzeitig zugreifen zu können und sich diesen Schritt zu sparen. Die Veröffentlichung dieses Features wird laut Zuckerberg innerhalb der nächsten Wochen anstehen.

Der Konzern Meta merkt aber an, dass ihr trotzdem zwei verschiedene SIM-Karten und Telefonnummern besitzen müsst. Ihr könnt also nicht mit einer Handynummer zwei WhatsApp-Accounts erstellen.

In der Vergangenheit gab es bereits die Änderung, dass ihr euren Account auf mehreren Smartphones oder Tablets verwenden könnt. Das war vorher ebenfalls nicht ohne Weiteres möglich. Dabei handelte es sich aber nur um ein und denselben Account.

Jetzt folgt also ein weiteres Update, was die Usability – Benutzerfreundlichkeit – des Messengers ein weiteres Stück verbessern wird.

Zwei Accounts auf einem Smartphone – das klingt eigentlich nach einem Update, was es schon länger geben sollte. Benutzt ihr verschiedene SIM-Karten und habt euch in der Vergangenheit über das Fehlen dieser Funktion ärgern müssen? Auch bei der Arbeit als Journalist ist es praktisch, schnell zwischen Arbeit und Privat wechseln zu können, falls noch ein Anruf oder Nachricht einer wichtigen Quelle außerhalb der Arbeitszeit ansteht. Was denkt ihr? Ist das neue Feature Top oder Flopp? Schreibt es gerne in die Kommentare.