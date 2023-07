Facebook & Co: Meta knackt riesigen User-Meilenstein, der seinesgleichen sucht

Jedes Quartal berichtet Mark Zuckerbergs Meta über die aktuellen Umsätze und Nutzerzahlen. Zum Internetkonzern Meta gehören Facebook, Instagram und neuerdings der Twitter-Konkurrent Threads, außerdem WhatsApp und Messenger sowie die VR-Brillenmarke Meta Quest.

Auch wenn Facebook nicht mehr so gefragt ist wie früher, taucht im Quartalsbericht von Meta eine beeindruckende Zahl auf: 3,88 Milliarden aktive Nutzer sollen Facebook, Instagram, WhatsApp und Co. zusammen haben. Zum Vergleich: Auf der Erde leben insgesamt rund 8 Milliarden Menschen.

Und wie es sich für Investorenberichte gehört, geht es auch in diesem Quartal um Wachstum. Auch hier kann der Mutterkonzern Facebook Positives berichten: Facebook hat aktuell 2,064 Milliarden aktive Nutzer - und das täglich. Im letzten Quartal, also dem Zeitraum von Januar bis März, waren es noch 2,037 Milliarden Nutzer pro Tag.

Mehr zum Thema Einmal KI zum Mitnehmen, bitte: Qualcomm und Meta kündigen Partnerschaft für Smartphones an von Jusuf Hatic

Das sind gute Nachrichten für den Großkonzern, denn im letzten Quartal 2021 musste Meta noch einen Rückgang der Nutzerzahlen vermelden.

Laut TechCrunch könnte das aktuelle Wachstum auf die Reels auf Instagram und Facebook zurückzuführen sein: Ihr kennt sicher dieses Feature, das ziemlich offensichtlich von TikTok inspiriert wurde. Mark Zuckerberg spricht davon, dass die Reels insgesamt 2 Milliarden Aufrufe pro Tag generieren - eine beeindruckende Zahl.

Auch der neue Twitter/X-Konkurrent Threads, der in Europa wegen des Instagram-Account-Zwangs nicht verfügbar ist, läuft laut Zuckerberg gut. Threads habe innerhalb von fünf Tagen 100 Millionen aktive Nutzer gewonnen, auch wenn sicher nicht alle regelmäßig Inhalte posten werden. Es läuft also wieder ganz gut für Mark Zuckerberg.

Was sagt ihr zu den aktuellen Nutzerzahlen von Facebook und Co? Welche Social-Media-Plattform nutzt ihr am häufigsten? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit!