WhatsApp-Update bringt neue Funktion für Bilder, Videos und GIFs

Android-Nutzern steht ein neues WhatsApp-Update ins Haus. (Bild: Unsplash-Eyestetix Studio)

Die Messenger-App WhatsApp ist seit rund 14 Jahren kaum noch aus der digitalen Kommunikation wegzudenken. Das liegt wohl auch daran, dass seit der Veröffentlichung fleißig an der App geschraubt wird.

So wird die App alle paar Wochen um kleine Funktionen erweitert. Passend dazu hat die Webseite WABetaInfo.com von einer »Reply Bar« für die Android-Version berichtet, die schnelle und effiziente Antworten auf Bilder, Videos und GIFs ermöglichen soll.

Die Reply-Bar

Was genau ist neu? Wenn ihr in einem WhatsApp-Chat auf ein Bild, Video oder GIF drückt, um es näher zu betrachten oder abzuspielen, werdet ihr in Zukunft eine Leiste am unteren Bildschirmrand sehen. Mit ihr könnt ihr direkt auf das Medium antworten, ohne in den Chat zurückkehren zu müssen.

Die Antwrotleiste selbst soll mehrere Funktionen bieten:

Textfeld : Direktes Antworten in der Medienansicht

: Direktes Antworten in der Medienansicht Speichern : Das Bild, Video oder GIF soll einzeln gespeichert werden können

: Das Bild, Video oder GIF soll einzeln gespeichert werden können Reaktionen: Es soll die Möglichkeit geben, mit Herzen, Daumen und weiteren Emojis zu reagieren

In der Medienansicht steht bald eineeine Antwortleiste zur Verfügung. (Bild: WABetaInfo.com)

Was bringt mir das? Zum einen könnte es ermöglichen, schneller und vielfältiger auf Medien zu reagieren.

Der größere Vorteil, so unsere Vermutung, wird allerdings sein, dass die Reply-Bar nicht nur in der Medienansicht des Chats genutzt werden kann.

Wenn ihr auf das Profil eines Kontaktes drückt und dort auf die Mediengalerie zugreift, sollt ihr die Reply Bar ebenfalls nutzen können. Das könnte die Kommunikation mit Medien in einigen Fällen deutlich erleichtern.

Wann kommt die Reply Bar? Auch wenn WABetaInfo schon Ende September davon berichtet hat, scheint die Reply Bar erst jetzt in Deutschland anzukommen, wie die Kollegen von Chip.de berichten.

Die Smartphones der GameStar Tech-Redaktion wurden bisher noch nicht mit der neuen Antwortleiste beglückt.

Wir gehen davon aus, dass das Update in den kommenden Tagen vollständig ausgerollt wird.

Um das Update zu erhalten, solltet ihr WhatsApp im Playstore auf die neueste Version updaten.

Habt ihr das neue Update schon erhalten? Was haltet ihr von der Reply-Bar? Ist sie nützlich für euch, oder werdet ihr sie eher weniger gebrauchen? Welche Funktion fehlt euch noch bei WhatsApp oder anderen Messenger-Diensten? Und wo wir gerade dabei sind: Welche ist eure favorisierte App zum Chatten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!