In den USA kämpfen Rechte gegen Wikipedia und nehmen dafür jetzt die Freiwilligen dahinter ins Visier

Einträge auf Wikipedia werden von freiwilligen Autorinnen und Autoren geschrieben und verwaltet. Die stehen nun im Fadenkreuz von Rechten aus den USA. Diese werfen ihnen vor, dass sie mutmaßlich »ihre Position missbrauchen« würden.

Forward beruft sich auf ihnen zugespielte Dokumente der Heritage Foundation, die technische Mittel nutzen wollen, um Autorinnen und Autoren ausfindig zu machen.

Wer ist die Heritage Foundation?

Die Heritage Foundation ist eine konservative Denkfabrik (Thinktank) mit Sitz in Washington, D.C.. Sie dient als ein zentrales Sprachrohr für konservative Ideen in den USA und nimmt maßgeblichen Einfluss auf die politische Landschaft, insbesondere durch die Förderung konservativer Werte und Strategien in Gesetzgebung und Regierungspolitik.

Sie stehen hinter der aktuellen Trump-Regierung und haben mit dem Project 2025 letztes Jahr für Aufsehen gesorgt. Mehr dazu findet ihr in diesem Video des Wallstreet Journal:

