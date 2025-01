Nach Musk-Geste: Hunderte Subreddits diskutieren, ob sie X verbannen – jetzt äußert sich Reddit selbst

Unzählige Subreddits verbieten Links zu X. (Bild: Aquir, Martialred - adobe.stock.com)

Bei der Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der USA hatte Tech-Milliardär Elon Musk mit einer Armgeste für Aufruhr gesorgt. Der Besitzer von X (ehemals Twitter) hob dabei gleich zweimal den rechten Arm in einer Form, die gemeinhin als Hitlergruß gedeutet wird, wie etwa der Spiegel berichtet. Musk selbst widerspricht dieser Darstellung: Seine Kritiker bräuchten bessere dreckige Tricks .

Infolgedessen gab es nicht nur einen weltweiten Aufschrei in den sozialen Medien – im Falle von Reddit zieht es Konsequenzen nach sich.

Viele Subreddits verbieten aktuell Links zu X (früher Twitter), da die Plattform immer toxischer und hasserfüllter werde. Das führt mit r/pcgaming etwa einer der wichtigsten Gaming-Subreddits als Grund an. Die Geste von Musk sei da nur der letzte Tropfen gewesen.

Weitere große Spiele-Subreddits schließen sich an.

Ins selbe Horn blasen unzählige Sport-Subreddits, die sich dem Boykott anschließen. Dazu zählen Unterforen zu bestimmten Sport-Teams, aber auch große Subreddits wie r/formula1. Darüber hinaus erwägen etliche nutzerstarke Subreddits einen Bann.

Wie die Newsseite Mashable berichtet, nahm der Protest gegen X bei ebendiesen Sport-Subreddits seinen Anfang, etwa bei den Unterforen zur NFL und dem englischen Fußball-Club Liverpool.

Ein Redditor hat versucht, alle Sport-Subreddits in einem Post aufzuzählen, die sich von X abgewandt haben – und dann schließlich resigniert.

Der Boykott schlägt große Wellen, sodass auch Subreddits mit einer Nutzerbasis von mehreren Millionen auf den Zug aufspringen, wie etwa r/MadeMeSmile.

Hinzu kommen Communitys rund um Comics und Fantasy. Der Dungeons & Dragons Subreddit r/DnD erwägt einen Bann, die Moderatoren von r/ComicBookMovies haben den Bann bereits durchgezogen.