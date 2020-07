Windows 10: Das Ende der Systemsteuerung lässt noch auf sich warten

Mehrere Tech-Webseiten (Windowslatest, Gizmodo) berichten aktuell darüber, dass Microsoft die Systemsteuerung unter Windows 10 endgültig zu Grabe tragen will. Unklar bleibt dabei, wann genau das Ende dieses Windows-Urgesteins kommen könnte. Wir gehen der Sache genauer auf den Grund.

Das Ende der Systemsteuerung steht bevor - oder doch nicht?

Die Systemsteuerung und die Einstellungs-App koexistieren seit Windows 8. Microsoft hat seitdem immer wieder Funktionen aus der Systemsteuerung in die App übertragen - und genau das ist auch mit dem neuesten Insider-Preview-Build 20161 für Windows 10 passiert.

Systeminformationen migrieren zur Einstellungs-App: Die Schaltfläche »Systeminfo« in der Einstellungs-App unter System -> Info, die normalerweise zur entsprechenden Seite in den Systemeinstellungen führt, fiel nämlich der Schere zum Opfer. Nutzer finden alle zugehörigen Details stattdessen direkt in der App und können diese außerdem per Klick auf eine gesonderte Schaltfläche in die Zwischenablage kopieren.

Das sieht im Vorher-Nachher-Vergleich so aus:

Microsoft schreibt dazu in einem offiziellen Blogbeitrag:

"Wir arbeiten weiterhin daran, Funktionen der Systemsteuerung in die Einstellungen zu integrieren. Dazu migrieren wir Informationen von der Systemseite der Systemsteuerung in die Einstellungs-App unter Einstellungen -> System -> Info. [...] Wir bringen außerdem einige Verbesserungen und machen die Geräteinformationen kopierbar sowie die Sicherheitsinformationen übersichtlicher. [...] wenn ihr fortgeschrittenere Steuerungsoptionen der Systemseite der Systemsteuerung sucht, findet ihr sie immer noch über die neue Info-Seite, wenn ihr sie braucht."

Hört Microsoft auf die Windows-Community? Der Blogbeitrag beinhaltet außerdem einen interessanten Nachtrag. Dieser deutet darauf hin, dass vergangene Nutzer-Beschwerden zur Vereinigung von Systemsteuerung und Einstellungs-App bei Microsoft nicht auf taube Ohren stoßen.

Die Entwickler bitten Tester des Builds nämlich explizit darum, sich zu melden, falls sie Einstellungen nutzen, die aktuell nur über die Systemsteuerung zugänglich sind. Offenbar will Microsoft bei der kommenden Zusammenlegung der Systemsteuerung mit den Einstellungen viel gewünschte Funktionen bevorzugt migrieren.

Das Ende der Systemsteuerung kommt - aber wann? Dass Microsoft explizit plant, die Systemsteuerung irgendwann vollständig aus Windows 10 zu entfernen, gilt als sicher. Immerhin tauchte erst vor wenigen Monaten im Preview-Build 19587 eine Codezeile auf, die die Systemsteuerung als inaktives Feature markierte.

Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Microsoft die Systemsteuerung einfach so von heute auf morgen abschalten wird. Wir halten es für deutlich wahrscheinlicher, dass die Entwickler den bisherigen Kurs fortsetzen und nach und nach immer mehr Funktionen aus der Systemsteuerung in die Einstellungen übertragen.

Denkbar wäre auch, dass Microsoft weitgehend ungenutzte Optionen der Systemsteuerung komplett aus Windows 10 streicht, wenn die Systemsteuerung selbst irgendwann das Zeitliche segnet. Darauf deutet auch die Bitte der Entwickler um Feedback zur Systemsteuerung hin. Bis das Ende der Systemsteuerung gekommen ist, dürfte es aber noch eine ganze Weile dauern, vermutlich viele Monate, vielleicht sogar Jahre.