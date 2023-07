Windows 10: Microsoft behebt einen nervigen Bug, der Slack, WhatsApp und mehr betrifft

Der Benachrichtigungs-Bug unter Windows 10 ist Geschichte.

Unter Windows 10 kommt es bereits seit einiger Zeit zu einem Fehler, der Benachrichtigungen von Messenger-Apps wie WhatsApp, Slack oder Telegramm einfach verschluckt. Statt euch wie gewünscht per Notification über eine neue Nachricht zu informieren, herrscht dort oft Funkstille.

Glücklicherweise scheint Microsoft inzwischen eine Lösung für den Fehler gefunden zu haben. Mit dem neuesten Update seines Betriebssystems beseitigt der IT-Konzern aus Redmond den Bug.

Damit ihr von dem Update profitiert, muss es aber selbstverständlich erst auf dem Rechner installiert worden sein - und das passiert nicht automatisch.

Das vor einigen Tagen von Microsoft veröffentlichte Update hört auf die Bezeichnung KB5028244 für Windows 10 22H2. Dabei handelt es sich um ein kumulatives Update, das nicht automatisch installiert wird.

Mit dem Update beseitigt Microsoft einen seit einiger Zeit bestehenden Fehler der Windows Notifications Platform - dem Teil des Betriebssystems, der für Benachrichtigungen zuständig ist.

Durch den Fehler wuden Push-Notifiactions von Messenger-Diensten nicht immer korrekt ausgespielt. Nachrichten von Apps wie WhatsApp, Slack oder Telegram gingen so unter.

Unter Windows 11 gab es den Fehler mit der Nachrichten-Plattform ebenfalls, dort wurde er mit dem Update KB5028254 behoben. Wie Windows Latest berichtet, soll der Fehler aber vor allem bei der älteren Version des Betriebssystems, also Windows 10, aufgetreten sein.

Wie bereits erwähnt, wird das Update nicht automatisch installiert. Um den Fehler mit dem kumulativen Update zu beheben, geht ihr am besten folgendermaßen vor:

Begebt euch in die Windows-Einstellungen, indem ihr [Win] + [I] drückt. Folgt dem Pfad: Update & Sicherheit → Windows Update . Sucht hier nach neuen Updates. Im Bereich Optionale Updates wird euch jetzt das kumulative Update KB5028244 angezeigt. Installiert es mit Herunterladen und installieren .

Alternativ könnt ihr das Update auch manuell installieren. Die Downloads dafür findet ihr auf der offiziellen Microsoft-Webseite des Updates.

