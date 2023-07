Windows 11: Großes Update 23H2 dürfte schon bald starten - und bringt womöglich ein bisher unerwähntes Feature

Ein großes Update für Windows 11 steht an - und das wohl schon recht bald.

Das nächste große Update für Windows 11 heißt 23H2. Und über das Funktionsupdate, das dem Namen nach in der zweiten Jahreshälfte 2023 erscheint, ist auch schon einiges bekannt.

So wissen wir schon einiges über die neuen Funktionen, die das Update dem Betriebssystem bringen soll. Windows Copilot, native Unterstützung für 7zip und RAR, einen neuen Look für den Explorer und mehr zeigte Microsoft bereits im Rahmen seiner Build-Konferenz.

Doch eine Frage blieb bisher ungeklärt: Wann genau erscheint das Update 23H2? Ein Fund der US-Seite Windows Latest beantwortet diese Frage zwar immer noch nicht exakt, legt aber nahe:

Die neue Version könnte schon in absehbarer Zeit erscheinen - und sie dürfte noch ein weiteres, von Microsoft unerwähntes Feature bringen.

Windows 11: 23H2 könnte schon demnächst erscheinen

Microsoft bereitet sich offenbar schon auf den Rollout des neuen Funktions-Updates vor. Das berichtet Windows Latest. Die auf Windows-Themen spezialisierte Seite hat im kürzlich veröffentlichten Juli-Patch für Windows 11 entsprechende Informationen gefunden.

Denn dort findet sich bereits mehrere Hinweise auf Moment 4 - eine andere Bezeichnung für das Update 23H2. Außerdem scheint Microsoft mit dem Update ein Enablement-Paket mit dem Namen Microsoft-Windows-23H2Enablement-Package zu testen.

Moment 4 ist eine andere Bezeichnung für 23H2. (Quelle: Windows Latest)

Das bedeutet: In der aktuellen Version von Windows 11 befindet sich bereits die Software, mit der das 23H2-Update freigeschaltet und vor Veröffentlichung vorgeladen wird.

Üblicherweise heißt das: Bis zum Erscheinen des Updates sollte es nicht mehr allzu lange dauern.

Windows 11: Startmenü übernimmt Explorer-Funktion

Wie Windows Latest ebenfalls berichtet, könnte das Update 23H2 noch eine weitere, von Microsoft bisher nicht gezeigte Funktion bringen. Die bohrt das häufig kritisierte Startmenü des Betriebssystems weiter auf.

Denn das Menü soll eine Vorschau-Funktion erhalten, wie man sie auch aus dem Datei-Explorer kennt. Hält man den Mauszeiger für einige Zeit über einer Datei im Startmenü, öffnet sich ein kleines Fenster mit wissenswerten Informationen.

Darin enthalten sind laut Screenshot aktuell nur der genaue Ablageort, sowie Name und letzter Öffnungszeitpunkt der Datei.

Das Startmenü bekommt eine Vorschaufunktion. (Quelle: Windows Latest)

Möglich wäre, dass Microsoft das Feature zusammen mit dem 23H2-Update herausbringt. Allerdings könnte die fehlende Bestätigung vonseiten des Unternehmens auch den Release zu einem späteren Zeitpunkt bedeuten.

Windows 11: Was bringt 23H2 noch?

Windows Copilot: Das große Merkmal des 23H2-Updates wird der Windows Copilot sein. Dabei handelt es sich um einen in Windows 11 integrierten Chatbot-Assistenten, der die jüngst in den Ruhestand versetzte Cortana ersetzt. Er basiert auf derselben Technologie wie Bing AI und soll auch komplexe Fragen beantworten und Funktionen ausführen können.

Das große Merkmal des 23H2-Updates wird der Windows Copilot sein. Dabei handelt es sich um einen in Windows 11 integrierten Chatbot-Assistenten, der die jüngst in den Ruhestand versetzte Cortana ersetzt. Er basiert auf derselben Technologie wie Bing AI und soll auch komplexe Fragen beantworten und Funktionen ausführen können. 7zip und RAR: Außerdem unterstützt Windows 11 ab 23H2 von Haus aus das Komprimieren und Entpacken von Dateien im 7zip- und RAR-Format. Zusätzliche Software wie WinRAR braucht es damit nicht mehr.

Außerdem unterstützt Windows 11 ab 23H2 von Haus aus das Komprimieren und Entpacken von Dateien im 7zip- und RAR-Format. Zusätzliche Software wie WinRAR braucht es damit nicht mehr. Taskleisten-Gruppierung: Das von der Community häufig kritisierte Gruppieren von geöffneten Fenstern in der Taskleiste soll mit 23H2 optional werden. Auch lassen sich App-Icons in der Taskleiste mit Labels versehen.

Das von der Community häufig kritisierte Gruppieren von geöffneten Fenstern in der Taskleiste soll mit 23H2 optional werden. Auch lassen sich App-Icons in der Taskleiste mit Labels versehen. Neuer Datei-Explorer: Microsoft spendiert dem Datei-Explorer einen neuen Look. Der neue Explorer erinnert stark an moderne Webbrowser und soll die Software zeitgemäßer machen.

Alle von Microsoft vorgestellten Neuerungen lest ihr im Detail in Linhs Zusammenfassung:

Mehr zum Thema Windows 11 23H2: Diese neuen Features erwarten uns im nächsten großen Update von Duy Linh Dinh

Jetzt seid ihr an der Reihe: Geht Microsoft mit dem 23H2-Update die richtigen Baustellen von Windows 11 an? Oder hättet ihr euch für das Funktionsupdate einen Fokus auf andere Themen gewünscht? Was haltet ihr von den verschiedenen Neuerungen? Auf welche freut ihr euch besonders? Wir freuen uns auf eure Meinungen in den Kommentaren!