Windows: Gleich zwei Standard-Apps verschwinden bald, aber es gibt schon eine Alternative

Windows 10 wie auch Windows 11 sind vom Ende der Apps betroffen.

Die beiden in Windows vorinstallierten Apps Mail und Calendar haben das Ende ihrer Dienstzeit erreicht. Auf das Aus für Cortana im Juni folgen also zwei weitere Standard-Apps, die Microsoft nicht mehr unterstützen möchte.

Wie auch bei Cortana ist aber zum Glück bereits ein Nachfolger gefunden.

Was sich für euch damit ändert, ob ihr selbst etwas tun müsst und wann es mit der Abstellung losgeht, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Microsoft schafft Mail und Calendar ab

Was ist passiert: Seit kurzem informiert Microsoft 365-Nutzer von Windows 10 und 11 über das Ende der beiden Apps Mail und Calendar. Zuerst darüber berichtet hat Windows Latest.

Wie der Name verrät, handelt es sich bei den Apps um einen E-Mail-Client sowie um einen Kalender, die mit verschiedenen Anbietern wie Gmail oder GMX synchronisiert werden können.

Die beiden integrierten Apps sollen laut Microsoft ab August in die neue und überarbeitete Outlook-App überführt werden - genauso wie die Kontaktbuch-App People. Bis 2024 soll der Prozess abgeschlossen sein:

Per Nachricht weist Microsoft auf das Ende der Apps hin. (Quelle: Windows Latest)

Was bedeutet das für euch: Wenn ihr nichts gegen den Umzug auf Outlook PWA habt, müsst ihr nichts tun. Ab August werden Nutzer schrittweise umgezogen.

Microsoft will den Umzug dabei laut eigener Aussage so nutzerfreundlich wie möglich machen. Vorhandene Daten sollen etwa in die Outlook-App importiert werden.

Nach dem Umzug sollen die beiden Standard-Apps automatisch zu Outlook weiterverweisen.

Wer sich noch nicht von den beiden Apps verabschieden möchte, kann per Klick auch wieder zurück zu Mail und Calendar wechseln - zumindest für eine Weile.

Außerdem sollen die beiden Apps noch bis mindestens Ende 2024 im Microsoft Store zur Verfügung stehen. Bis dahin dürfte also noch kein Zwang zum Umzug auf Outlook PWA herrschen.

Bei Windows verschwindet nicht nur Altes, auch Neues kommt dazu. Etwa mit dem bald anstehenden Update 23H2 für Windows 11:

Windows 11 Großes Update dürfte schon bald starten - und bringt womöglich ein bisher unerwähntes Feature von Alana Friedrichs

Was meint ihr? Ist das Ende von Mail und Calendar ein notwendiger Schritt, um die verschiedenen Apps von Microsoft unter einen Hut zu bringen? Oder seht ihr deren Ruhestand mit Wehmütigkeit entgegen? Habt ihr die beiden Apps vielleicht selber benutzt? Wie fandet ihr sie - gerade auch im Vergleich zu Outlook? Schreibt es uns in die Kommentare!