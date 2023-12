Windows Update mit dem nächsten Problem: Dieses Mal trifft es euren Drucker - selbst wenn ihr keinen habt

Windows zeigt nach dem letzten Updaten den falschen Drucker an. (Quelle: Microsoft / HP)

Neues Update, neuer Ärger mit Windows 10 und 11: Mit den jüngsten Patches KB5032189 sowie KB5032190 sind neben den üblichen Neuerungen auch einige ungewohnte Probleme nach der Installation aufgetreten.

Eines davon wird zum Kuriosum, wie das Portal Windows Latest berichtet. Demzufolge werden seit der jüngsten Aktualisierung installierte Drucker nicht mehr richtig erkannt.

Stattdessen zeige die Systemsteuerung »HP LaserJet M101-M106 an«, selbst wenn gar kein HP-Drucker verbunden ist. Auch bei Windows-Bordmitteln wie der »Microsoft Print To PDF« genannten Funktion könne der Fehler auftreten.

Neben der Bezeichnung wird auch das zugehörige Drucker-Icon zum »passenden« HP-Symbol geändert. Warum genau dieses Verhalten auftritt - außerhalb der üblichen »Es ist Windows«-These -, ist nicht klar.

Als wahrscheinlich gilt eine Verwechslung in den Metadaten der jeweils installierten Drucker. Diese Metadaten sind unter anderem für ebenjene Bezeichnung und Symbole verantwortlich, die euch die Windows-Systemsteuerung anzeigt.

Dieser Datensatz wird direkt von Windows Update bezogen und wird nicht als dediziertes Softwarepaket im jeweiligen Patch bereitgestellt. Denkbar ist also, dass HP im jüngsten Update eine fehlerhafte Konfiguration an Windows Update übermittelt hat, welche nun für die Probleme sorgt.

Eine solche Fehlerursache würde ein weiteres Phänomen erklären, die seit den Patches in Windows 10 und 11 aufgetreten sind, denn in den vergangenen Wochen traten auch vermehrt Berichte auf, wonach sich die »HP Smart« genannte Druckersoftware eigenständig installiert.

Falls Windows durch die verwechselten Metadaten denkt, dass ein HP-Drucker eingerichtet ist, wäre der automatische Download und Installation ein logischer Folgefehler.

Immerhin wird bereits an einer Lösung seitens Microsoft in Kooperation mit HP geschraubt. Die inkorrekten Metadaten sind wohl in der aktuellen Update-Version nicht mehr zu finden. Ein einfacher Workaround für Betroffene ist allerdings bisher nicht aufgetaucht.

Wobei: »Einfache Workarounds« und Drucker sind ohnehin zwei Begriffe, die nicht so recht zusammenpassen, wie auch Kollege Maxe (mehrfach) feststellen durfte:

Jetzt seid ihr gefragt: Wird bei euch nach dem letzten Windows-Update ebenfalls ein HP-Modell als Drucker angezeigt oder seid ihr von dem Problem verschont geblieben? Welche skurrilen Windows- oder Drucker-Bugs habt ihr in den letzten Wochen und Monaten beobachten »dürfen«? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!